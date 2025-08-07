RETRO RÁDIÓ

Szabadnapos katonának köszönheti az életét egy 12 éves kisfiú

Óriási szerencse, hogy az őrvezető épp a pápai strandon tartózkodott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 14:35
mentő újraéleszt strand katona

Egy lelkiismeretes katona épp a pápai strandon tartózkodott, amikor megtörtént a baj. A férfi lélekjelenlétének és gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a kisfiú életét. Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája épp jókor volt jó helyen a véletlen szerencsének köszönhetően – írja az Origo. – Az őrvezető pihenőidejében éppen a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy kisfiú rohamot kapott, és azonnal a segítségére sietett – írja a veol.hu.

Cseh István őrvezető épp a gyógyfürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy a gyermek rosszul van. Egy roham következtében a kisfiú légzése és keringése is leállt. A férfi rögtön megkezdte a 12 éves fiú szakszerű újraélesztését.

Az őrvezető beavatkozásának köszönhetően a gyermek a helyszínen magához tért, állapota is stabilizálódott, mire a mentők kiérkeztek és kórházba szállították kivizsgálásra. 

A hős katonáról készült felvételt a linkre kattintva tekintheti meg!

 

