Szabadnapos katonának köszönheti az életét egy 12 éves kisfiú

Egy lelkiismeretes katona épp a pápai strandon tartózkodott, amikor megtörtént a baj. A férfi lélekjelenlétének és gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni a kisfiú életét. Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája épp jókor volt jó helyen a véletlen szerencsének köszönhetően – írja az Origo. – Az őrvezető pihenőidejében éppen a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy kisfiú rohamot kapott, és azonnal a segítségére sietett – írja a veol.hu.

Szabadnapos katona mentette meg az életét egy 12 éves kisfiúnak Fotó: Gé

Cseh István őrvezető épp a gyógyfürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy a gyermek rosszul van. Egy roham következtében a kisfiú légzése és keringése is leállt. A férfi rögtön megkezdte a 12 éves fiú szakszerű újraélesztését.

Az őrvezető beavatkozásának köszönhetően a gyermek a helyszínen magához tért, állapota is stabilizálódott, mire a mentők kiérkeztek és kórházba szállították kivizsgálásra.

