Megszólalt a lottónyertes: véletlenül mellényúlt, így lett az övé a főnyeremény
A nyugdíjas tanárnő nem sokáig bosszankodott. Nagyon boldog a lottónyertes.
Egy nyugdíjas amerikai tanárnő filmezés közben véletlenül a tízszer drágább lottószelvényt vette meg, így 2 dollár (660 Ft) helyett 20-at (6600 Ft) költött. A hölgy először ideges lett, amiért több pénzt költött, mint amennyit akart, ám aztán mosolyra húzódott a szája: kiderült ugyanis, hogy ő lett a lottónyertes: rengeteg pénz ütötte a markát.
Véletlenül drágább szelvényt vett, hatalmas szerencse érte a lottónyertest
Egy véletlen vásárlás hatalmas lottónyereményt hozott egy amerikai nyugdíjas tanárnő számára. Az Illinois Lottó Társaság sajtóközleménye szerint a nő megnyerte a 250 000 dolláros (81 930 000 Ft) FastPlay jackpotot, ami extra szerencse, mivel soha nem állt szándékában játszani ezzel a játékkal.
A nő elmondta, hogy véletlen rossz opcióra kattintott és a 2 dolláros szelvény helyett a 20 dollárosat választotta.
A 2 dolláros Booming Bucks szelvényt akartam megvenni. Filmet néztem, és véletlenül a 20 dolláros szelvényt választottam.
Mivel Holly nem akart ennyi pénzt költeni a lottóra, ezért először ideges lett. Szerencsére a nyugdíjas tanárnő nem sokáig bánta meg a vásárlást. Holly azt mondta, otthoni irodájában ült az íróasztalánál, amikor meglátta, hogy megnyerte a főnyereményt.
Őszintén azt hittem, hogy megbolondult a számítógépem!
A hír megdöbbentette, és azonnal megosztotta a férjével. A pénz nem is jöhetett volna jobbkor Holly számára, aki új családi ház építését és egy zongora vásárlását tervezi, hogy tovább hódolhasson zene iránti szenvedélyének – írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre