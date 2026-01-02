RETRO RÁDIÓ

Megszólalt a lottónyertes: véletlenül mellényúlt, így lett az övé a főnyeremény

A nyugdíjas tanárnő nem sokáig bosszankodott. Nagyon boldog a lottónyertes.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 07:30
lottónyertes jackpot szerencsejáték

Egy nyugdíjas amerikai tanárnő filmezés közben véletlenül a tízszer drágább lottószelvényt vette meg, így 2 dollár (660 Ft) helyett 20-at (6600 Ft) költött. A hölgy először ideges lett, amiért több pénzt költött, mint amennyit akart, ám aztán mosolyra húzódott a szája: kiderült ugyanis, hogy ő lett a lottónyertes: rengeteg pénz ütötte a markát.

Véletlen érte hatalmas szerencse a lottónyertest
A lottónyertes nem hitt a szemének (Fotó: Pixabay/ChiniGaray – Képünk illusztráció)

Véletlenül drágább szelvényt vett, hatalmas szerencse érte a lottónyertest

Egy véletlen vásárlás hatalmas lottónyereményt hozott egy amerikai nyugdíjas tanárnő számára. Az Illinois Lottó Társaság sajtóközleménye szerint a nő megnyerte a 250 000 dolláros (81 930 000 Ft) FastPlay jackpotot, ami extra szerencse, mivel soha nem állt szándékában játszani ezzel a játékkal.

A nő elmondta, hogy véletlen rossz opcióra kattintott és a 2 dolláros szelvény helyett a 20 dollárosat választotta.

A 2 dolláros Booming Bucks szelvényt akartam megvenni. Filmet néztem, és véletlenül a 20 dolláros szelvényt választottam.

Mivel Holly nem akart ennyi pénzt költeni a lottóra, ezért először ideges lett. Szerencsére a nyugdíjas tanárnő nem sokáig bánta meg a vásárlást. Holly azt mondta, otthoni irodájában ült az íróasztalánál, amikor meglátta, hogy megnyerte a főnyereményt.

Őszintén azt hittem, hogy megbolondult a számítógépem!

A hír megdöbbentette, és azonnal megosztotta a férjével. A pénz nem is jöhetett volna jobbkor Holly számára, aki új családi ház építését és egy zongora vásárlását tervezi, hogy tovább hódolhasson zene iránti szenvedélyének – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
