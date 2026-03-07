Deutsch Tamás: Ami történt, az nettó politikai banditizmus

- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
Ezt mondta el Deutsch Tamás.
A mai napon Debrecenben tartják a Háborúellenes Gyűlést, ahol kiemelt téma Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése és az olajblokád. Ezzel kapcsolatban beszélgetett a Patrióta, még az esemény előtt, Deutsch Tamással.
Először is tisztázzuk, mi történt. Ami történt, az nettó politikai banditizmus. Olyan nincsen, hogy egy ország elnöke az agresszíven, személyesen, életveszélyesen megfenyegessen egy másik ország miniszterelnökét. Arról nem beszélve, hogy a másik ország egy NATO tagország, egy Európai Uniós tagország. Arról se feledkezzünk el, hogy Zelenszkij Orbán Viktornak címzett személyes, életveszélyes fenyegetése valójában tízmilliónyi magyar embernek címzett életveszélyes fenyegetés és a politikai banditizmus része, amit Zelenszkij csinál, hogy olajblokád alá helyezi Magyarországot. A jogi kötelezettségének nem tesz eleget, hiszen az ukránok kötöttek egy jogi megállapodást az Európai Unióval a társulási szerződés alapján nekik kutyakötelességük a saját országukon Európai Uniós országba irányuló energiaszállítmányt mindenfajta akadályoztatás nélkül átengedni
- fejtette ki Deutsch Tamás, aki szerint jövő héten az Európai Parlament ülésén Strasbourgban a Tisza Párt ismét az ukránok mellett fog kiállni.
