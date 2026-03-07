RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább

A miniszterelnök is megérkezett Debrecenbe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 11:41
Módosítva: 2026.03.07. 11:42
háború Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

"Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében, amely már a debreceni Háborúellenes Gyűlés helyszínén készült.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor is megérkezett Debrecenbe / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Kitartunk a béke mellett.  A Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

