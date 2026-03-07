Orbán Viktor: Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább

"Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében, amely már a debreceni Háborúellenes Gyűlés helyszínén készült.

Orbán Viktor is megérkezett Debrecenbe / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Kitartunk a béke mellett. A Fidesz a biztos választás!

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!