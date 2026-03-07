- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
Orbán Viktor: Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább
A miniszterelnök is megérkezett Debrecenbe.
"Minket nem lehet megfenyegetni. Dolgozunk tovább" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében, amely már a debreceni Háborúellenes Gyűlés helyszínén készült.
Kitartunk a béke mellett. A Fidesz a biztos választás!
- tette hozzá a miniszterelnök.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
