Irán a reptereket, hoteleket és a kikötőket is célba vette – ilyenre még nem volt példa

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai ellen is támadást indított Irán, egyre kiterjedtebb a konfliktus. Eddig nem látott mértékű támadás indult el.

Metropol
2026.03.03. 13:33
Módosítva: 2026.03.03. 13:34
A Perzsa-öböl országai már belesodródtak az egyre erősödő konfliktusba - írja a Bors. Irán olyan támadásokat indított több ország ellen, amilyeneket még nem láthattunk. 

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagjai - Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Szaúd-Arábia - mind célponttá váltak az iráni támadásban. Katonai létesítményeket is megtámadtak, de ugyanúgy találat érte a kikötőket, hoteleket és a reptereket is. Irán drónokkal és rakétákkal jelentős károkat okozott, ilyesfajta támadásra eddig nem volt példa. A szakértők szerint Irán feltett szándéka, hogy minden olyan országnak hadat üzenjen, amelyet a nyugat szövetségesének vél. Az első napokban Irán 390 ballisztikus rakétát és 830 drónt vetett be az öböl menti országok ellen. A védelem semlegesítette ezek nagy részét, de így is több halálos áldozata, és sok sérültje volt a támadásoknak. 

Irán ezzel a hadművelettel valószínűleg nyomást akar helyezni az Öböl Menti Együttműködési Tanács országaira, hogy sürgessék az Egyesült Államokat a minél hamarabbi megoldás megtalálására. A katari ipari központ, a Ras Laffan megtámadására Katar már válaszolt is; két iráni jetet lőttek ki.

A konfliktus további erősödése a világpiacot és több ország békéjét is fenyegetheti.

Eközben Magyarországon béke van, és a magyar emberek jelentős többsége azt szeretné, ha ez is maradna. Pont ezért a Nemzeti Petíciót már több, mint 500 ezer ember töltötte ki. A Nemzeti Petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, amit postai úton már eljuttattak mindenkihez, de március 23-ig online is kitölthető.

 

 

