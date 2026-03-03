Lecsúszott a cipzár: hatalmasat villantott Mihályfi Luca
Nem bízott sokat a képzeletre... Mihályfi Luca a képeken nem visel melltartót.
Mihályfi Luca előszeretettel oszt meg bevállalós fotókat a közösségi oldalán a több mint 100 ezres rajongótáborával. Legutóbb a Budapest Central European Fashion Week-en hívta fel magára a figyelmet.
Mihályfi Luca hatalmasat villantott a Szépművészeti Múzeum lépcsőin
A csinos énekesnő friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán, amellyel ezúttal sem bízott sokat a képzeletre. A képeken Mihályfi Luca a Szépművészeti Múzeum lépcsőin látható, amint egy fekete egyberészes ruhában pózol, ám a szexi szett alatt nem viselt melltartót.
Elloptam a reflektorfényt babák
- olvasható az énekesnő bejegyzésében.
A rajongók nem győznek betelni Mihályfi Luca szépségével, záporoznak a dicsérő hozzászólások.
„Divaaa vagy girl!” - írja az egyik követő.
„Gyönyörűség!” - jegyezte meg egy másik kommentelő.
Mutatjuk a Mihályfi Lucáról készült lélegzetelállító fotósorozatot:
