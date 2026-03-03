Lecsúszott a cipzár: hatalmasat villantott Mihályfi Luca

Mihályfi Luca előszeretettel oszt meg bevállalós fotókat a közösségi oldalán a több mint 100 ezres rajongótáborával. Legutóbb a Budapest Central European Fashion Week-en hívta fel magára a figyelmet.

Mihályfi Luca fotói felrobbantották az internetet Fotó: Szabolcs László / hot! mazazin

Mihályfi Luca hatalmasat villantott a Szépművészeti Múzeum lépcsőin

A csinos énekesnő friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán, amellyel ezúttal sem bízott sokat a képzeletre. A képeken Mihályfi Luca a Szépművészeti Múzeum lépcsőin látható, amint egy fekete egyberészes ruhában pózol, ám a szexi szett alatt nem viselt melltartót.

Elloptam a reflektorfényt babák

- olvasható az énekesnő bejegyzésében.