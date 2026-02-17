RETRO RÁDIÓ

Nem tudsz máshova nézni: Mihályfi Luca szédítő dekoltázst villantott

Röpködnek a szívecskék. Ezrek lájkolják Mihályfi Luca szexi fotóit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 21:00
Mihályfi Luca szexi fotó

Mihályfi Luca követi a divatot, s természetesen a 2026-os Budapest Central European Fashion Week sem maradhatott ki az életéből. Szexi szerelésben érkezett, és több fotót is megosztott az Instagram-oldalán – rajongói legnagyobb örömére. 

Mihályfi Luca fotóit imádják a követői
Mihályfi Luca fotóiért odavannak a követői (Fotó: Szabolcs László / hot! mazazin)

Mihályfi Luca fotóiért odavannak a követői

Mihályfi Balázs színész lánya, Mihályfi Luca énekesnő hatalmas ismertségre tett szert a 2024-es Dancing With The Stars és a 2025-ös A Nagy Duett című műsor révén, miközben sorra készíti a dögös dalokat és klipeket. Most kebleivel hódít a közösségi oldalán – követői örömére, akik nem győznek szívecskéket küldeni a posztra. Luca – Fashion week vibes – címszó alatt osztotta meg legújabb képeit. A divathétről a legmagasabb szintű és stílus hazai tervezők ruháinak időszaka jut eszünkbe – a képeket nézve persze csak Luca keblei után.

 

 

 

