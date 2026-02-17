Nem tudsz máshova nézni: Mihályfi Luca szédítő dekoltázst villantott
Röpködnek a szívecskék. Ezrek lájkolják Mihályfi Luca szexi fotóit.
Mihályfi Luca követi a divatot, s természetesen a 2026-os Budapest Central European Fashion Week sem maradhatott ki az életéből. Szexi szerelésben érkezett, és több fotót is megosztott az Instagram-oldalán – rajongói legnagyobb örömére.
Mihályfi Luca fotóiért odavannak a követői
Mihályfi Balázs színész lánya, Mihályfi Luca énekesnő hatalmas ismertségre tett szert a 2024-es Dancing With The Stars és a 2025-ös A Nagy Duett című műsor révén, miközben sorra készíti a dögös dalokat és klipeket. Most kebleivel hódít a közösségi oldalán – követői örömére, akik nem győznek szívecskéket küldeni a posztra. Luca – Fashion week vibes – címszó alatt osztotta meg legújabb képeit. A divathétről a legmagasabb szintű és stílus hazai tervezők ruháinak időszaka jut eszünkbe – a képeket nézve persze csak Luca keblei után.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre