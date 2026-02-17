Nem tudsz máshova nézni: Mihályfi Luca szédítő dekoltázst villantott

Mihályfi Luca követi a divatot, s természetesen a 2026-os Budapest Central European Fashion Week sem maradhatott ki az életéből. Szexi szerelésben érkezett, és több fotót is megosztott az Instagram-oldalán – rajongói legnagyobb örömére.

Mihályfi Luca fotóiért odavannak a követői (Fotó: Szabolcs László / hot! mazazin)

Mihályfi Balázs színész lánya, Mihályfi Luca énekesnő hatalmas ismertségre tett szert a 2024-es Dancing With The Stars és a 2025-ös A Nagy Duett című műsor révén, miközben sorra készíti a dögös dalokat és klipeket. Most kebleivel hódít a közösségi oldalán – követői örömére, akik nem győznek szívecskéket küldeni a posztra. Luca – Fashion week vibes – címszó alatt osztotta meg legújabb képeit. A divathétről a legmagasabb szintű és stílus hazai tervezők ruháinak időszaka jut eszünkbe – a képeket nézve persze csak Luca keblei után.