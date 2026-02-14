Mihályfi Luca szerelmi vallomása: „Berci a múzsám”

„Ezeket a napokat is próbálom produktívan tölteni, vagy dalt írok, vagy egy kicsit zongorázom. Ez a legalkalmasabb idő a dalszerzésre, ilyenkor nincs, ami kizökkent. Furcsa állapot ez, a dal világában élek. Akár napokat tudok szánni erre” – árulta el Mihályfi Luca, akit idén jelöltek a GLAMOUR Women of the Year az év énekesnője díjára.

Mihályfi Luca a párjával, Hegyes Bercivel / Fotó: GLAMOUR

Mihályfi Luca ezzel töltődik fel a leginkább

Párjával, Hegyes Bercivel a Dancing with the Stars óta is eljárnak táncolni, a táncművész azóta is tanítgatja heti két-háromszor szerelmét.

„Ez korábban nem volt része az életemnek, de mostanában a nyugisabb időszakokban kifejezetten szeretem magamat ezzel pusholni. Kilépek a komfortzónából, Berci által nagyon sok újat megtanultam magamról. Ez egy fantasztikus önkifejezési forma, örülök, hogy az életem része lett. A tánc és Berci is hatással van a művészetemre és a művészi önkifejezésemre. Február 12-én is kijön egy új dalom, egy szerelmes vallomás. Még októberben, az évfordulónkra adtam ajándékba, de szélesebb körben csak most lesz hallható először. Berci a múzsám.”

A csinos énekesnő azt is elárulta, hogy azzal töltődik a leginkább, ha közös programot csinálnak, de nagyon szeret olvasni, magyar költők verseiből is sokat inspirálódik.

„Szeretek filmeket, sorozatokat is nézni, de csak rövid ideig, mert ha inspirációm és új dalötletem van, inkább azokra szánom az időt. Nehezen kapcsolom ki az agyam, de Berci ebben is sokat segít. Lehet, hogy nyálasan hangzik, de már az is nagyon feltölt, ha csak fekszünk egymással szemben és a másik csodaszép szemébe nézünk. Ha pedig beülünk valahova egy koktélra, olyan helyre megyünk, ahol egy jót tudunk táncolni” – fűzte hozzá Luca.