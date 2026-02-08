Mihályfi Luca szexi angyalnak öltözött, elképesztő bejelentést tett

Mihályfi Luca mindig tesz róla, hogy akárki böngésszen a profiljai között, el legyen ámulva elképesztő nőiességén és gyönyörű megjelenésén. Instagram-oldal tele van szexi fotókkal, a legfrissebb felvételhez pedig a rajongók számára örömteli bejelentés is társul.

Mihályfi Luca ámulatba ejti a rajongóit (Fotó: Gáll Regina / Metropol)

Mihályfi Luca bejelentette új dalát

Alig másfél hónapja jelent meg Mihályfi Luca legutóbbi klipje, s máris itt a folytatás!

»ANGYAL« – premier jövő hét PÉNTEK

– írta Instagram-oldalán, vagyis közvetlenül Valentin-nap előtt érkezik az aranytorkú énekesnő új dala.

A bejelentéshez pedig nem is választhatott volna beszédesebb öltözéket. Luca egy egyszerű, de annál szexibb, tökéletes alakját szépen kiemelő fekete bodyba bújt bele, melyhez hófehér angyalszárnyat csatolt fel.

A lapozós poszt utolsó képén látszik mennyei térdig érő fehér csizmája, így szettjében hivatalosan is a fehér vette át a domináns szerepet, ami passzol angyali megjelenéséhez.

Követői meg vannak őrülve nemcsak Mihályfi Luca szépségétől, de az új dal premierjét is izgatottan várják.

„Te jó ég, gyönyörű vagy!”

„Na jó, Luca, mennyire gyönyörű vagy! Nagyon várjuk a dalt!”

„Csinos vagy, csajszi!”

– olvasható a kommentszekcióban.