Mihályfi Luca szexi angyalnak öltözött, elképesztő bejelentést tett
Micsoda fotók! Tűzbe jöttek Mihályfi Luca rajongói.
Mihályfi Luca mindig tesz róla, hogy akárki böngésszen a profiljai között, el legyen ámulva elképesztő nőiességén és gyönyörű megjelenésén. Instagram-oldal tele van szexi fotókkal, a legfrissebb felvételhez pedig a rajongók számára örömteli bejelentés is társul.
Mihályfi Luca bejelentette új dalát
Alig másfél hónapja jelent meg Mihályfi Luca legutóbbi klipje, s máris itt a folytatás!
»ANGYAL« – premier jövő hét PÉNTEK
– írta Instagram-oldalán, vagyis közvetlenül Valentin-nap előtt érkezik az aranytorkú énekesnő új dala.
A bejelentéshez pedig nem is választhatott volna beszédesebb öltözéket. Luca egy egyszerű, de annál szexibb, tökéletes alakját szépen kiemelő fekete bodyba bújt bele, melyhez hófehér angyalszárnyat csatolt fel.
A lapozós poszt utolsó képén látszik mennyei térdig érő fehér csizmája, így szettjében hivatalosan is a fehér vette át a domináns szerepet, ami passzol angyali megjelenéséhez.
Követői meg vannak őrülve nemcsak Mihályfi Luca szépségétől, de az új dal premierjét is izgatottan várják.
„Te jó ég, gyönyörű vagy!”
„Na jó, Luca, mennyire gyönyörű vagy! Nagyon várjuk a dalt!”
„Csinos vagy, csajszi!”
– olvasható a kommentszekcióban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre