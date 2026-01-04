Mihályfi Luca nehezen viseli, hogy nincsenek fellépései: „Ha nem csinálok semmit, akkor rágörcsölök”

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing with the Stars 5. évadában szerettek egymásra, és azóta mondhatni népszerűbbek, mint valaha. Ezért lehet meglepő, hogy a fiatal énekesnő elmondása szerint az utóbbi időben nem igazán vannak fellépései, ami nagyon hiányzik is neki. Erről most Hajdú Péter legújabb műsorában mesélt.

Bár a koncertek szünetelnek, Mihályfi Luca dalai készülnek, mégis zavarja, hogy nem dolgozik eleget (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Megjelent Hajdú Péter új műsora, a Trollok harca, ahol az első részben Mihályfi Luca, L.L. Junior és G.w.M rangsoroltak videókat. Ezzel kapcsolatban az is szóba került, hogy milyen terveik vannak az új évre, így Luca bevallotta, sajnos mostanság nincsenek fellépései, amit nagyon nehezen visel, ugyanis nagyon hiányzik neki a színpad.

„Nem szoktam általában fogadalmakat tenni, mert nekem nem kell az új év ahhoz, hogy változtassak valamin, és ha valamit elhatározok, azt szinte mindig megvalósítom. De most azt szeretném megfogadni, hogy amikor nyugis, pihenős időszak van, vagy éppen nem megyek koncertezni, mert hideg van és tél, akkor se görcsöljek rá, hogy nem csinálok semmit” – kezdte Luca a műsorvezető kérdésére.

Nagyon hajlamos vagyok arra, hogy ha nem csinálok semmit, akkor rágörcsölök, és mindenáron akarok valamit. Jó lenne, ha kicsit élvezném a semmittevést, és nem viszketne állandóan a s*ggem. Persze télen is hallgatnak, csak ilyenkor nincs annyi történés, nincs minden hétvégén buli

– tette még hozzá.

Mihályfi Luca új dalai készülnek

Bár koncertekben nem erős ez a szezon, az énekesnő igyekszik az alkotásban felhasználni a kreatív energiáit, így a pár napja megjelent dalának klipjét is néhány hete forgatták. És bár Luca kifejezetten utálja a hideget, éppen ezért nem jöhetnek szóba a sítúrák sem, mégis levetkőzött a hóban.

„Kizárt, hogy síeljek, egyáltalán nem szeretem a téli sportokat. Most forgattam az új videóklipemet és bikiniben kellett lennem a hideg, térdig érő hóban. Ezt egy nagyon pici faluban, St. Lambrechtben vettük fel, aminek csak egy kicsi síelős része van csak, de nagyon kedvesek voltak velünk az ottaniak, mert felvittek a hegy legtetejére, és olyan meleg volt, hogy konkrétan melegünk lett, még le is lehetett volna barnulni akár. De azért nem vágyom vissza” – mesélte nevetve Luca.