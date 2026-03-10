Döbbenetes vallomás a Kincsvadászok VIP-ban: Rippel Feri fia pilótának készül!

Rippel Feri és fia, Herkules egy eredeti Salvador Dalí alkotással érkeztek a Kincsvadászok VIP adásába. Az artista egy barátjától kapta a grafikát a világbajnoki címe után. Az apa-fia páros 2 millió forintos álomárral érkezett a szakértők elé.

Rippel Feri és fia egy Salvador Dalí grafikával érkezett a Kincsvadászok VIP-ba (Fotó: Máté Krisztián)

Igazi Salvador Dalí alkotás a Kincsvadászok VIP-ban

A sokszorosított rézkarcért valóságos licitháborút folytattak a szakértők, végül Dr. Katona Szandra maradt versenyben 330 ezer forintos ajánlatával, Fertőszögi Péter szerint azonban egy aukción akár 500 ezer forintért is elkelhetne az alkotás. Az artistaművész és fia kevésnek tartották az ajánlatot, így nem született üzlet. Ekkor azonban már a Kincsvadászok szakértői is nagy érdeklődést mutattak az alkotás felé, ezért Nagyházi Lőrinc felajánlotta, hogy egy bécsi aukciós háznak is megmutatja – hogy kiderüljön, mennyit ér valójában a grafika.

Till Attila, Tilla és Kelen Anna is elámúlt a Salvador Dalí grafika láttán (Fotó: Máté Krisztián)

Rippel Feri fia pilótának készül

A sztárapuka és tinédzser fia nem pusztán egy ritka tárgyat hozott, amellyel elkápráztatták a kereskedőket: egy artistamutatványt is bemutattak! A világrekordtartó artista fia maga is sikeres artistaművész, ám szíve egy másféle hivatás felé húzza. Rippel Feri fia pilótának készül!

Mindenki azt kérdezi, hogy a fiam is artista lesz-e, mint én. Nagyon jó érzéke van hozzá, gyermekkora óta tanítom és valóban nagyon tehetséges. Előre és hátra szaltózik, kézen áll, nem fél a levegőben és tud zsonglőrködni is. Igazából csak nem találtuk még meg azt a zsánert, ami őt igazán megfogná

– mesélte a Borsnak az édesapa.

„A fiamnak gyermekkori álma, hogy pilóta legyen, mi pedig maximálisan támogatjuk ebben. Érettségi után kezdi a pilótaképzést, most ezért szeretnék megválni az alkotástól, hogy az ő tanulmányait tudjam támogatni” – mesélte az artistaművész.

Rippel Feri nem bánja, hogy fia nem artistának készül (Fotó: Máté Krisztián)

Rippel Feri félti gyermekét

Rippel Feri családjával és karrierjéből adódóan is rengeteg utazott a világban, így nem meglepő, hogy fia hamar beleszeretett a szakmába. Noha a szülők mindenben támogatják gyermeküket, egy kis félelem azért lapul bennük.

Mi artisták vagyunk a testvéremmel, és kilenc világrekordunk van, ami mind életveszélyes mutatvány volt. A szüleink mindig nagyon féltettek. Én ezt nem biztos, hogy akarom a fiamnak, szeretnék sokáig az apukája maradni, és nem akarom már kockáztatni az életemet

– kezdte az artista.