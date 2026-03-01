„Csákányi László portréja 50 millió dollárt rejtett…” – Rejtélyes festmény került elő a Kincsvadászok VIP-ban

Szombat este ismét hazai hírességek hozták el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat a Kincsvadászok VIP műsorába. A TV2 műtárgykereskedő műsorának legújabb epizódjában Szűcs Judith, Szigeti Ferenc, Kovács Lázár, Faragó András Topy és Németh Kristóf egy-egy különleges tárggyal jelentkezik.

Németh Kristóf festménye borzolja a kedélyeket a Kincsvadászok VIP-ban (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Festmény a festmény alatt

Német Kristóf egy Csákányi Lászlóról készült portréval érkezett a műsorba, a Kincsvadászok szakértője, Kelen Anna pedig egy igazán különleges felfedezést tett a festmény kapcsán. Szerinte ugyanis a 19. századi vászon felső rétege alatt egy másik festmény van. Természetesen magának az eladónak és a Kincsvadászok műsorvezetőjének, Till Attilának is leesik az álla:

Eladod, valamelyik kereskedő bevizsgáltatja, kiderül és megüt a guta. Csákányi László portréja 50 millió dollárt rejtett...

– jegyezte meg humorosan Tilla.

A festményen a legendás színművész, Csákányi László látható, mégpedig úgy, mintha egy előkelő nemesi kastély uraként örökítették volna meg.

Németh Kristóf festménye lett a Kincsvadászok legizgalmasabb alkotása (Fotó: TV2)

Ilyen még sosem történt a Kincsvadászok VIP-ban

A festmény különlegességén túl Németh Kristóf számára a portré eszmei értéke többet jelent, mint egy puszta alkotás. A színművésznek gyermekkorában ugyanis Csákányi Lászlótól volt szerencséje eltanulni a szakma fortélyait, és azóta is nagy tisztelettel gondol a néhai színművészre.

Egy antikváriusnál bukkantam rá Visegrádon. A festmény valószínűleg egy színházi előadás kelléke lehetett, amiben Csákányi László egy kosztümös szerepet játszott. Én egészen fiatalon játszottam vele, ami neki az egyik utolsó szereplése volt

– mesélte a színész.

A licitálás ugyan nehezen indult be, a vége azonban nem várt fordulatot hozott. Fertőszögi Péter 80 ezer forintért vásárolta meg a tárgyat, Németh Kristóf távozása után azonban Fejes Tamás észbe kapott, mert tökéletes helyet tudna az alkotásnak, így rálicitált a BÁV művészeti vezetőjére. Végül a Tankcsapda dobosa 120 ezer forintért vásárolta meg a portrét, amelyet a debreceni Csokonai színháznak szeretne adományozni.