RETRO RÁDIÓ

„Csákányi László portréja 50 millió dollárt rejtett…” – Rejtélyes festmény került elő a Kincsvadászok VIP-ban

Németh Kristóf egy igazán rejtélyes festménnyel érkezett a TV2 stúdiójába, amely számos kérdést felvetett a szakértőkben. A Kincsvadászok VIP adásában példátlan dolognak lehettünk szemtanúi.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 17:20
Módosítva: 2026.03.01. 19:41
Kincsvadászok németh kristóf rejtély műkincs festmény

Szombat este ismét hazai hírességek hozták el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat a Kincsvadászok VIP műsorába. A TV2 műtárgykereskedő műsorának legújabb epizódjában Szűcs Judith, Szigeti Ferenc, Kovács Lázár, Faragó András Topy és Németh Kristóf egy-egy különleges tárggyal jelentkezik. 

Hatalmas portré a Kincsvadászok VIP-ban
Németh Kristóf festménye borzolja a kedélyeket a Kincsvadászok VIP-ban (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Festmény a festmény alatt

Német Kristóf egy Csákányi Lászlóról készült portréval érkezett a műsorba, a Kincsvadászok szakértője, Kelen Anna pedig egy igazán különleges felfedezést tett a festmény kapcsán. Szerinte ugyanis a 19. századi vászon felső rétege alatt egy másik festmény van. Természetesen magának az eladónak és a Kincsvadászok műsorvezetőjének, Till Attilának is leesik az álla:

Eladod, valamelyik kereskedő bevizsgáltatja, kiderül és megüt a guta. Csákányi László portréja 50 millió dollárt rejtett...

 – jegyezte meg humorosan Tilla.

A festményen a legendás színművész, Csákányi László látható, mégpedig úgy, mintha egy előkelő nemesi kastély uraként örökítették volna meg.

Sosem látott licitharc vette kezdetét
Németh Kristóf festménye lett a Kincsvadászok legizgalmasabb alkotása (Fotó: TV2)

Ilyen még sosem történt a Kincsvadászok VIP-ban

A festmény különlegességén túl Németh Kristóf számára a portré eszmei értéke többet jelent, mint egy puszta alkotás. A színművésznek gyermekkorában ugyanis Csákányi Lászlótól volt szerencséje eltanulni a szakma fortélyait, és azóta is nagy tisztelettel gondol a néhai színművészre.

Egy antikváriusnál bukkantam rá Visegrádon. A festmény valószínűleg egy színházi előadás kelléke lehetett, amiben Csákányi László egy kosztümös szerepet játszott. Én egészen fiatalon játszottam vele, ami neki az egyik utolsó szereplése volt

 – mesélte a színész.

A licitálás ugyan nehezen indult be, a vége azonban nem várt fordulatot hozott. Fertőszögi Péter 80 ezer forintért vásárolta meg a tárgyat, Németh Kristóf távozása után azonban Fejes Tamás észbe kapott, mert tökéletes helyet tudna az alkotásnak, így rálicitált a BÁV művészeti vezetőjére. Végül a Tankcsapda dobosa 120 ezer forintért vásárolta meg a portrét, amelyet a debreceni Csokonai színháznak szeretne adományozni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu