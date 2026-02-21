Licitháború várható a Kincsvadászokban: Nehéz pillanatok elé néz Balázs Andrea

Szombaton vadonatúj részekkel tér vissza a Kincsvadászok VIP műsora, ahol hazai sztárok mutatják be értékesnek vélt tárgyaikat a kereskedőknek. Balázs Andrea színésznő egy számára nagyon kedves tárgyat hoz el a TV2 műsorába, azt azonban korábban ő sem sejtette, hogy ilyen nehéz lesz az elválás.

Kincsvadászok VIP: Balázs Andi nehéz pillanatokkal küzd (Fotó: Máté Krisztián)

A Kincsvadászok VIP szereplője nehéz helyzetbe került

A Nagy Duett 2022 győztese egy fából készült szoborral érkezik a Kincsvadászok kereskedői elé, amely gyermekkorára emlékezteti a színésznőt.

Balázs Andi igazi falusi lányként nőtt fel Gyomaendrődön, így megtapasztalta, milyen a malomba járni és kemencében sütni a kenyeret. A színésznőnek elmondása szerint igazán boldog gyermekkora volt, ezért igyekszik a vidéki élet minden kis szeletét megőrizni magában.

Ez egy olyan értékes, kézzel készült dolog, amit az ember nagyon hamar meg tud szeretni. Akárhányszor leemeltem a polcról, hogy leporoljam, akkor mindig azon gondolkoztam el, hogy mekkora munka egy ilyet elkészíteni és milyen csodálatos dolog, hogy valaki ezt kitalálja

– mesélte a színésznő az apát és fiát ábrázoló szoborról.

A Kincsvadászok műsorvezetője, Till Attila egészen más érzelmekkel fordul a műtárgy felé, mint gazdája. Míg Tillából szomorúságot vált ki a szobor, addig Balázs Andreában egy szép gyermekkori emléket ébreszt. A Kincsvadászok szakértője azonban igazi licitháborút jósol.

Tilla egészen máshogy látja a tárgyat, mint Balázs Andi (Fotó: Máté Krisztián)

Balázs Andrea igazi gyűjtő

A színésznőről kevesen tudják, de szenvedéllyel fordul a tárgyak felé, több kincset is őriz otthonában, amelyek mind nagy jelentéssel bírnak.

Olyan tárgyakat gyűjtök, amiknek története van. Van egy gyönyörű sétapálcám, amit Törőcsik Mari ajándékozott Verebes Istvánnak, van egy csodálatos retikülöm, ami Kiss Manyié volt, egy ékszertartó, amit Csala Zsuzsitól kaptam, illetve van egy Bodrogi Gyula-díjam, amit ő adományozott nekem

– meséli a színésznő, aki mindig nagy megnyugvást és örömöt érez, amikor ezekre a tárgyakra pillant.

A tárgyak és a Kincsvadászok műsora iránti szeretete késztette a színésznőt, hogy most a kereskedők elé álljon érdekes tárgyával, amelyet egy igazán különleges személytől vásárolt 10 évvel ezelőtt.