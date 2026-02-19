"Ez itt a miénk" – Ilyen még sosem történt a Kincsvadászokban: a kereskedők megdöbbentik a nézőket!

A TV2 műkincs-kereskedő show-ja új részekkel tér vissza a képernyőre, ezúttal azonban nem csak a hírességek kiléte lesz igazi újdonság, hanem a licit is rendhagyó módon zajlik. A Kincsvadászok kereskedői vakon licitálnak egy tárgyra!

Az Animal Canibals vak licitre veszi rá a Kincsvadászok kereskedőit (Fotó: Máté Krisztián)

Vakon licitálnak a Kincsvadászok sztárjai

A Kincsvadászok VIP műsorába az Animal Cannibals zenekar jön el, a tárgy, amellyel érkeznek pedig valódi újdonság, ugyanis a műsor során senki sem érkezett még ehhez hasonlóval.

Dósa Richárd, vagyis Ricsipí és Koller László, azaz Qka MC a tőlük megszokott humorral és jókedvvel érkeznek a Kincsvadászok stúdiójába, ahova egy „Autóbusz” feliratú táblát hoznak magukkal, amely az 1970-es évekből származik.

Till Attila a show műsorvezetője viccesen fel is veti a kérdést, hogy az ehhez hasonló tárgyakhoz vajon csavarhúzóval jutottak hozzá, vagy megvásárlás során. Habár erre a kérdésre nem adnak egyértelmű választ a fiúk egy certifikációt azért bemutatnak, hogy igazolják a nagy becsben tartott tárgy eredetét: „Ez itt a miénk” – áll a papír hátulján, amelyen nem csak a Kincsvadászok kereskedői, de Tilla és a szakértő, Megyesi Balázs is jót nevetnek.

Felejthetetlenné teszi szereplését az Animal Cannibals (Fotó: Máté Krisztián)

Humoros belépővel érkeznek

Az Animals Cannibals duója igazán komolyan veszi az eladást, hiszen a táblához illő öltözékben jelennek meg.

Hozzá öltöztünk, mert gyakorlatilag egyek vagyunk ezzel a tárggyal. Most már kicsikét aggódom, hogy sikerül-e megválni tőle

– mondta Qka, aki zsebkendővel is készült, arra az esetre, ha elérzékenyülne az elválás miatt.

A Kincsvadászok szakértői azonnal vidám hangulatba kerülnek, ahogy a zenekar tagjai belépnek a stúdióba, majd egyből egy poénnal indítanak, amely hamarosan valósággá válik.

"Ha igazán bátrak vagytok, akkor vakon kéne licitálni" – mondják a fiúk, mire Molnár Viktor el is indítja a licitet 20 ezer forinttal.

Hogy végül meddig jutnak a kereskedők a vak licitháborúban és sikerül-e a zenészeknek megválni a tárgytól, az szombat este kiderül a TV2 csatornáján.