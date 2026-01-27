„Nem is merem mondani, mert agyonvernél” – Megfagyott a levegő: luxuskocsi parkolt be a Kincsvadászokban
A hétvégén újra visszatér a TV2 sikersorozatának a VIP kiadása. A Kincsvadászok VIP szombati adásába ezúttal ismét hírességek hozzák el kincstárgyaikat, az üzletkötés pedig csak az eladókon és persze a kereskedőkön múlik.
A Kincsvadászok VIP hétvégi adásában Ifj. Richter József, Falusi Mariann, Harsányi Levente, Wolf Kati és Fekete László hozzák el műkincseiket, azzal a reménnyel, hogy valamelyik kereskedő beleszeret a tárgyakba.
Tűzpiros autó a Kincsvadászok VIP műsorában
Ezúttal minden eddiginél nagyobb tárggyal érkezett a stúdióba Fekete László, aki egy tűzpiros autót hozott el a Kincsvadászok kereskedőinek. A licitálás azonnal elkezdődött, ám hogy sikerült-e nyélbe ütni az üzletet azt még egyelőre homály fedi.
Fejes Tamás meglepetten reagált a gyönyörű autó látványára, hirtelen nem is tudta milyen összeggel kezdje meg a tűzpiros sportautóért vívott küzdelmet.
Amit én mondanék árat nem is merem mondani, mert agyonvernél
– hangzik el a Tankcsapda dobosától, mire az egykori sportoló, Fekete László szava is elállt egy pillanatra.
Wolf Kati vallomása: „Nem megy a showbizisz”
Wolf Kati egy festménnyel érkezett a Kincsvadászok VIP műsorába, azzal a céllal, hogy eladja régóta őrzött műkincsét. A Dal énekesnője azonban humorosan megjegyezte az igazi okát is a műsorban való szereplésének.
Elkezdtem bizniszelni, nem megy a showbiznisz
– mondta nevetve.
A hazai sztárok igazán különleges tárgyakkal érkeztek a TV2 műsorába, Ifj. Richter József cirkuszi munkásságát megőrizve egy bábut kínált eladásra, amely egy bohócot szimbolizál. Harsányi Levente egy régi írógéppel érkezett, amelyről a műkincsszakértő Megyesi Balázs megállapította, hogy értéke nagyjából harminc és negyvenezer forint közé tehető. A műsorvezető nem örült a megállapított értéknek, abban bízott, hogy ennél egy jóval nagyobb összeggel térhet haza.
„Ezért jöttem át Budára, hát ne hülyéskedjetek” – mondta a Magyarország Szeretlek! szereplője.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre