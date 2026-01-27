„Nem is merem mondani, mert agyonvernél” – Megfagyott a levegő: luxuskocsi parkolt be a Kincsvadászokban

A Kincsvadászok VIP hétvégi adásában Ifj. Richter József, Falusi Mariann, Harsányi Levente, Wolf Kati és Fekete László hozzák el műkincseiket, azzal a reménnyel, hogy valamelyik kereskedő beleszeret a tárgyakba.

Izgalmas tárgyakkal és szereplőkkel tér vissza a Kincsvadászok VIP (Fotó: TV2)

Tűzpiros autó a Kincsvadászok VIP műsorában

Ezúttal minden eddiginél nagyobb tárggyal érkezett a stúdióba Fekete László, aki egy tűzpiros autót hozott el a Kincsvadászok kereskedőinek. A licitálás azonnal elkezdődött, ám hogy sikerült-e nyélbe ütni az üzletet azt még egyelőre homály fedi.

Fejes Tamás meglepetten reagált a gyönyörű autó látványára, hirtelen nem is tudta milyen összeggel kezdje meg a tűzpiros sportautóért vívott küzdelmet.

Amit én mondanék árat nem is merem mondani, mert agyonvernél

– hangzik el a Tankcsapda dobosától, mire az egykori sportoló, Fekete László szava is elállt egy pillanatra.

Tűzpiros autóra licitálhatnak a kereskedők (Fotó: TV2)

Wolf Kati vallomása: „Nem megy a showbizisz”

Wolf Kati egy festménnyel érkezett a Kincsvadászok VIP műsorába, azzal a céllal, hogy eladja régóta őrzött műkincsét. A Dal énekesnője azonban humorosan megjegyezte az igazi okát is a műsorban való szereplésének.

Elkezdtem bizniszelni, nem megy a showbiznisz

– mondta nevetve.

A hazai sztárok igazán különleges tárgyakkal érkeztek a TV2 műsorába, Ifj. Richter József cirkuszi munkásságát megőrizve egy bábut kínált eladásra, amely egy bohócot szimbolizál. Harsányi Levente egy régi írógéppel érkezett, amelyről a műkincsszakértő Megyesi Balázs megállapította, hogy értéke nagyjából harminc és negyvenezer forint közé tehető. A műsorvezető nem örült a megállapított értéknek, abban bízott, hogy ennél egy jóval nagyobb összeggel térhet haza.

„Ezért jöttem át Budára, hát ne hülyéskedjetek” – mondta a Magyarország Szeretlek! szereplője.