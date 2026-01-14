Megható pillanat a Kincsvadászokban – Jótékony célra fordította a befolyt összeget az eladó

A Kincsvadászok mai epizódjában Bodnárné Hortolányi Katalin adta árverésre a Balaton északi partját ábrázoló tájképét, amelynek teljes bevételét jótékonysági célokra fordította.

Jótékony célra fordította a befolyt összeget a Kincsvadászok eladója (Fotó: TV2)

Megható pillanat a Kincsvadászok stúdiójában

A 77 éves eladó egy számára kedves festménnyel érkezett a TV2 műtárgyak kereskedésével foglalkozó tévéműsorba. A balatoni tájat megelevenítő kép készítését nagyjából a hetvenes-nyolcvanas évek közé datálta Kelen Anna, művészettörténész. A Csáki-Martonyák József festőművész által megfestett téli táj nem csak a kereskedők, de még Till Attila tetszését is elnyerte. A kép azonban nem egy egyszerű festmény volt az eladó számára.

Ez a kép olyan, mintha a saját szőlőmet festette volna le a művész. Nagyon közel áll a szívemhez, mert mindig nyugodtságot érzek, amikor rápillantok

– mesélte Katalin, aki habár nagyon szerette a festményt, most mégis úgy döntött, hogy megválik tőle.

A festményt egy hosszú licitálás után végül a Kincsvadászok szakértője, Dr. Katona Anna vitte haza nyolcvanötezer forintért. A kapott bevételt pedig jótékony célokra fordította az eladó. Ezzel kapcsolatban lapunk felkereste Katalint, aki elárulta, mire fordította az összeget.

A menhelyeket és a tűzoltókat támogatja az eladó (Fotó: TV2)

Jó cél érdekében vált meg szeretett festményétől

Hosszú évek óta segítek állatmenhelyeket, szervezeteket, de egy dolgot mindig hiányoltam, mégpedig azt, hogy nem tudtam még segíteni a tűzoltók munkáját. Ezért most úgy döntöttem, hogy a festményért kapott pénzből a hideg ellen küzdő állatmenhelyeket és a tűzoltókat fogom támogatni

– árulta el a Metropolnak Katalin.

A festmény, amely már több, mint negyven éve áll Katalin tulajdonában, igazán különleges helyet foglal el a szívében, ám most mégis úgy döntött, ideje megválni tőle és jó célra fordítani.

„Szerettem ezt a képet, de el tudom engedni. Én már hatvan éve járok a Balatonra. Egyszerűen megbabonáz az ottani levegő és a táj, de úgy éreztem, most már tovább kell adnom a képet, hogy ezentúl valaki másnak szerezzen olyan örömet, amit ennyi éven át nekem okozott” – mesélte boldogan.