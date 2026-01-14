Megható pillanat a Kincsvadászokban – Jótékony célra fordította a befolyt összeget az eladó
Szívmelengető pillanatnak lehettek a tanúi a nézők: a vételár teljes egészét jótékony célokra fordította az eladó. A Kincsvadászok ma esti adásában különleges sorsa lett a balatoni tájkép után járó összegnek.
A Kincsvadászok mai epizódjában Bodnárné Hortolányi Katalin adta árverésre a Balaton északi partját ábrázoló tájképét, amelynek teljes bevételét jótékonysági célokra fordította.
Megható pillanat a Kincsvadászok stúdiójában
A 77 éves eladó egy számára kedves festménnyel érkezett a TV2 műtárgyak kereskedésével foglalkozó tévéműsorba. A balatoni tájat megelevenítő kép készítését nagyjából a hetvenes-nyolcvanas évek közé datálta Kelen Anna, művészettörténész. A Csáki-Martonyák József festőművész által megfestett téli táj nem csak a kereskedők, de még Till Attila tetszését is elnyerte. A kép azonban nem egy egyszerű festmény volt az eladó számára.
Ez a kép olyan, mintha a saját szőlőmet festette volna le a művész. Nagyon közel áll a szívemhez, mert mindig nyugodtságot érzek, amikor rápillantok
– mesélte Katalin, aki habár nagyon szerette a festményt, most mégis úgy döntött, hogy megválik tőle.
A festményt egy hosszú licitálás után végül a Kincsvadászok szakértője, Dr. Katona Anna vitte haza nyolcvanötezer forintért. A kapott bevételt pedig jótékony célokra fordította az eladó. Ezzel kapcsolatban lapunk felkereste Katalint, aki elárulta, mire fordította az összeget.
Jó cél érdekében vált meg szeretett festményétől
Hosszú évek óta segítek állatmenhelyeket, szervezeteket, de egy dolgot mindig hiányoltam, mégpedig azt, hogy nem tudtam még segíteni a tűzoltók munkáját. Ezért most úgy döntöttem, hogy a festményért kapott pénzből a hideg ellen küzdő állatmenhelyeket és a tűzoltókat fogom támogatni
– árulta el a Metropolnak Katalin.
A festmény, amely már több, mint negyven éve áll Katalin tulajdonában, igazán különleges helyet foglal el a szívében, ám most mégis úgy döntött, ideje megválni tőle és jó célra fordítani.
„Szerettem ezt a képet, de el tudom engedni. Én már hatvan éve járok a Balatonra. Egyszerűen megbabonáz az ottani levegő és a táj, de úgy éreztem, most már tovább kell adnom a képet, hogy ezentúl valaki másnak szerezzen olyan örömet, amit ennyi éven át nekem okozott” – mesélte boldogan.
A kép helye azonban nem marad üres Katalin otthonában, ugyanis beszerzett egy újabb tájképet, amelyen a Balaton helyett mostantól a Mátrát csodálhatja.
