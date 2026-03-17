RETRO RÁDIÓ

Megérkezett a 2026-os év legfontosabb újholdja: 3 csillagjegynek sorsfordító lesz a március

Véget ér egy korszak, és valami teljesen új veszi kezdetét. A márciusi újhold nem babra megy: sorsszerű találkozásokat, lezárásokat és soha vissza nem térő lehetőségeket tartogat. Van, akire elsöprő szerelem, másra hatalmas pénzeső vár, de a figyelmeztetés mindenkinek szól: az univerzum most nem kér, hanem diktál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 10:30
márciusi horoszkóp csillagjegy újhold

Hatalmas energiák szabadulnak fel március 18-án, amikor 18:23-kor a Halak jegyében megszületik a márciusi újhold. Mivel a Halak a zodiákus utolsó jegye, ez az időszak a nagytakarításról szól: pontot tehetünk a függőben lévő ügyek végére, hogy tiszta lappal indulhassunk tovább.

A márciusi újhold rengeteg pénzt, szerelmet és forró pillanatokat hozhat Fotó: Freepik

 

Izgalmas kalandok és különös idegenek

Kyle Thomas, a sztárok asztrológusa a People magazinnak elárulta, hogy ez a holdállás a spiritualitás, a gyógyulás és a lelki társak energiáit mozgatja meg. De ne számítsunk unalmas merengésre! Az Uránusz hatása miatt vibrálni fog a levegő.

Ez a bolygóállás izgalmas eseményeket és stimuláló élményeket garantál. Legyenek kalandvágyóak, és a világ megjutalmazza önöket!

– tanácsolja a szakértő.

Jön a kijózanító pofon? Ezt ígéri a márciusi újhold

Vigyázat, a Szaturnusz is bekavar! Ez a bolygó komolyságot és véglegességet hoz. Aki nem bírja a nyomást, az úgy érezheti, mintha egy sűrű, mámoros ködben tévelyegne. A cél most az, hogy a sötétebb gondolatokat reménnyel ellensúlyozzuk. Ha őszinték és könyörületesek maradunk, az életünk gyökeresen átalakulhat.

Nézzük, mire számíthatnak az egyes csillagjegyek:

Kos

Itt az ideje a pihenésnek! Aludd ki magát, és engedd el a szorongást. A mentális egészséged most mindennél fontosabb.

Bika 

Te leszel a társaság középpontja! Izzik körülötted a levegő, mindenki veled akar lógni. Itt az idő megvalósítani a bakancslistás terveid!

Ikrek

Irány a trón! A karriered rakétasebességgel indulhat be. Ha nem vagy elégedett a melóddal, most keress újat, mert sikerre vagy ítélve.

Rák

Kalandra fel! Legyen szó utazásról vagy tanulásról, most lépj ki a komfortzónádból. Gondolkodj nagyban!

Oroszlán

Forró pillanatok várnak rád az intimitás terén. Emellett a pénztárcád is hízhat: bónusz vagy váratlan örökség is beeshet.

Szűz

Találkozás a lelki társaddal ? Igen! Legyen szó üzletről vagy szerelemről, most olyan szövetséget köthetsz, ami egy életre szól.

Mérleg

Felpörögnek az események, rengeteg lesz a munka. Figyelj oda, hogy ne égj ki, szakíts időt a mozgásra is!

Skorpió

Készítsd fel a szíved, mert dübörögni fog! A szingliknek ez az év legjobb esélye a párkeresésre, a hálószobában pedig garantált a tűzijáték.

Nyilas

Most a fészekrakás a fontos. Lehet, hogy költözöl, vagy csak átrendezed a lakást, de a családoddal most minden eddiginél közelebb kerültök egymáshoz.

Bak

Ragadd meg a mikrofont! Most mindenki rád figyel. Remek alkalom ez arra, hogy előadj, írj, vagy belekezdj egy nagy projektbe.

Vízöntő

Gurulnak a forintok! Egy zsíros állásajánlat vagy egy vaskos csekk landolhat a postaládádban. Ne várj a sült galambra, tegyél érte!

Halak

Ez az te időd, ragyogj! Most kérj bármit az univerzumtól, meg fogod kapni. Minden ajtó megnyílik előtted, csak indulj el!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
