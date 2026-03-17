Megérkezett a 2026-os év legfontosabb újholdja: 3 csillagjegynek sorsfordító lesz a március

Hatalmas energiák szabadulnak fel március 18-án, amikor 18:23-kor a Halak jegyében megszületik a márciusi újhold. Mivel a Halak a zodiákus utolsó jegye, ez az időszak a nagytakarításról szól: pontot tehetünk a függőben lévő ügyek végére, hogy tiszta lappal indulhassunk tovább.

A márciusi újhold rengeteg pénzt, szerelmet és forró pillanatokat hozhat Fotó: Freepik

Izgalmas kalandok és különös idegenek

Kyle Thomas, a sztárok asztrológusa a People magazinnak elárulta, hogy ez a holdállás a spiritualitás, a gyógyulás és a lelki társak energiáit mozgatja meg. De ne számítsunk unalmas merengésre! Az Uránusz hatása miatt vibrálni fog a levegő.

Ez a bolygóállás izgalmas eseményeket és stimuláló élményeket garantál. Legyenek kalandvágyóak, és a világ megjutalmazza önöket!

– tanácsolja a szakértő.

Jön a kijózanító pofon? Ezt ígéri a márciusi újhold

Vigyázat, a Szaturnusz is bekavar! Ez a bolygó komolyságot és véglegességet hoz. Aki nem bírja a nyomást, az úgy érezheti, mintha egy sűrű, mámoros ködben tévelyegne. A cél most az, hogy a sötétebb gondolatokat reménnyel ellensúlyozzuk. Ha őszinték és könyörületesek maradunk, az életünk gyökeresen átalakulhat.

Nézzük, mire számíthatnak az egyes csillagjegyek:

Kos

Itt az ideje a pihenésnek! Aludd ki magát, és engedd el a szorongást. A mentális egészséged most mindennél fontosabb.

Bika

Te leszel a társaság középpontja! Izzik körülötted a levegő, mindenki veled akar lógni. Itt az idő megvalósítani a bakancslistás terveid!

Ikrek

Irány a trón! A karriered rakétasebességgel indulhat be. Ha nem vagy elégedett a melóddal, most keress újat, mert sikerre vagy ítélve.

Rák

Kalandra fel! Legyen szó utazásról vagy tanulásról, most lépj ki a komfortzónádból. Gondolkodj nagyban!

Oroszlán

Forró pillanatok várnak rád az intimitás terén. Emellett a pénztárcád is hízhat: bónusz vagy váratlan örökség is beeshet.

Szűz

Találkozás a lelki társaddal ? Igen! Legyen szó üzletről vagy szerelemről, most olyan szövetséget köthetsz, ami egy életre szól.

Mérleg

Felpörögnek az események, rengeteg lesz a munka. Figyelj oda, hogy ne égj ki, szakíts időt a mozgásra is!

Skorpió