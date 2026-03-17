Megérkezett a 2026-os év legfontosabb újholdja: 3 csillagjegynek sorsfordító lesz a március
Véget ér egy korszak, és valami teljesen új veszi kezdetét. A márciusi újhold nem babra megy: sorsszerű találkozásokat, lezárásokat és soha vissza nem térő lehetőségeket tartogat. Van, akire elsöprő szerelem, másra hatalmas pénzeső vár, de a figyelmeztetés mindenkinek szól: az univerzum most nem kér, hanem diktál.
Hatalmas energiák szabadulnak fel március 18-án, amikor 18:23-kor a Halak jegyében megszületik a márciusi újhold. Mivel a Halak a zodiákus utolsó jegye, ez az időszak a nagytakarításról szól: pontot tehetünk a függőben lévő ügyek végére, hogy tiszta lappal indulhassunk tovább.
Izgalmas kalandok és különös idegenek
Kyle Thomas, a sztárok asztrológusa a People magazinnak elárulta, hogy ez a holdállás a spiritualitás, a gyógyulás és a lelki társak energiáit mozgatja meg. De ne számítsunk unalmas merengésre! Az Uránusz hatása miatt vibrálni fog a levegő.
Ez a bolygóállás izgalmas eseményeket és stimuláló élményeket garantál. Legyenek kalandvágyóak, és a világ megjutalmazza önöket!
– tanácsolja a szakértő.
Jön a kijózanító pofon? Ezt ígéri a márciusi újhold
Vigyázat, a Szaturnusz is bekavar! Ez a bolygó komolyságot és véglegességet hoz. Aki nem bírja a nyomást, az úgy érezheti, mintha egy sűrű, mámoros ködben tévelyegne. A cél most az, hogy a sötétebb gondolatokat reménnyel ellensúlyozzuk. Ha őszinték és könyörületesek maradunk, az életünk gyökeresen átalakulhat.
Nézzük, mire számíthatnak az egyes csillagjegyek:
Kos
Itt az ideje a pihenésnek! Aludd ki magát, és engedd el a szorongást. A mentális egészséged most mindennél fontosabb.
Bika
Te leszel a társaság középpontja! Izzik körülötted a levegő, mindenki veled akar lógni. Itt az idő megvalósítani a bakancslistás terveid!
Ikrek
Irány a trón! A karriered rakétasebességgel indulhat be. Ha nem vagy elégedett a melóddal, most keress újat, mert sikerre vagy ítélve.
Rák
Kalandra fel! Legyen szó utazásról vagy tanulásról, most lépj ki a komfortzónádból. Gondolkodj nagyban!
Oroszlán
Forró pillanatok várnak rád az intimitás terén. Emellett a pénztárcád is hízhat: bónusz vagy váratlan örökség is beeshet.
Szűz
Találkozás a lelki társaddal ? Igen! Legyen szó üzletről vagy szerelemről, most olyan szövetséget köthetsz, ami egy életre szól.
Mérleg
Felpörögnek az események, rengeteg lesz a munka. Figyelj oda, hogy ne égj ki, szakíts időt a mozgásra is!
Skorpió
Készítsd fel a szíved, mert dübörögni fog! A szingliknek ez az év legjobb esélye a párkeresésre, a hálószobában pedig garantált a tűzijáték.
Nyilas
Most a fészekrakás a fontos. Lehet, hogy költözöl, vagy csak átrendezed a lakást, de a családoddal most minden eddiginél közelebb kerültök egymáshoz.
Bak
Ragadd meg a mikrofont! Most mindenki rád figyel. Remek alkalom ez arra, hogy előadj, írj, vagy belekezdj egy nagy projektbe.
Vízöntő
Gurulnak a forintok! Egy zsíros állásajánlat vagy egy vaskos csekk landolhat a postaládádban. Ne várj a sült galambra, tegyél érte!
Halak
Ez az te időd, ragyogj! Most kérj bármit az univerzumtól, meg fogod kapni. Minden ajtó megnyílik előtted, csak indulj el!
