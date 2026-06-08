Hőkamerás drónokkal kutatja fel az őzgidákat Zoltán, majd ezt teszi velük!

Ki ne emlékezne Félix Salten Bambi című meséjére? A főhős őzike gyerekek százezreinek belopta magát a szívébe, egyúttal bepillanthattunk az őzek különös életébe. Az őzgidákra leselkedő veszélyek egyike az, hogy a mezők kaszálása során nem veszik őket észre és nem tudnak időben elmenekülni. Van egy ember, aki arra tette fel az életét, hogy Magyarországon kimentse a kegyetlen gépek elől az őzgidákat. Szerinte az állatmentő hivatást a természetvédelem iránti fokozott lelkesedés ösztönzi.

Állatmentő akció felsőfokon: Menyhárt Zoltán és csapata hőkamerás drónokkal kutatja fel a rejtőzködő őzgidákat, hogy még a munkagépek érkezése előtt biztonságba helyezzék őket Fotó forrása: Menyhárt Zoltán

Állatmentő misszió: gyanútlanul bújnak meg az őzgidák a mezők közepén

A mezőkön ilyenkor, tavasz végén, nyár elején egy láthatatlan versenyfutás indul az idővel. Ez ugyanis az őzgidák ellési időszaka, amikor a kis állatok ösztönösen a magas fűben lapulnak meg. A sűrű növényzet biztonságot jelent számukra a ragadozók ellen, a kaszagépek elől azonban nincs menekvésük. Menyhárt Zoltán a Vadvilág-élőhelyrehabilitáló Alapítvány segítőivel hőkamerás drónokkal kutatja fel a rejtőzködő gidákat, hogy még a munkagépek érkezése előtt biztonságba helyezzék őket. Az alapítvány vezetője egykor Budapesten élt, ahol marketinggel és kereskedelemmel foglalkozott – utóbbit ma is főállásban végzi. A természet azonban erősebb hívásnak bizonyult. Tizenhárom évvel ezelőtt úgy döntött, visszaköltözik Sokorópatkára, Győr mellé, hogy közelebb élhessen ahhoz a világhoz, amely igazán fontos számára.

Budapest pezsgése is jó, de a vadvédelem egészen más. Ez szenvedély

– mondja.

Nemcsak gidákat ment: a kaszálások idején számos más állat is veszélybe kerül. Zoltán évek óta azért dolgozik, hogy a vadállatok számára megfelelő élőhelyeket alakítsanak ki. Vadföldek létrehozásával próbálja segíteni, hogy az állatok nyugodt, biztonságos környezetben jussanak vízhez, táplálékhoz és búvóhelyhez.

Ha megfelelő élőhelyük van, kevésbé mennek mezőgazdasági területekre kárt okozni, és sokkal kiegyensúlyozottabban élhetnek

– teszi hozzá.

A gidamentés hajnali munka. Zoltán és csapata gyakran már éjjel 1 és 3 óra között kel, hogy napfelkelte előtt megkezdődhessen a keresés.

Ilyenkor ideális a hőmérséklet-különbség, ekkor látja legjobban a hőkamera az állatokat. Bizony durván fanatikusnak kell lenni, hogy ezzel foglalkozzon az ember. Május elejétől június végéig hajnalban kelünk

– meséli mosolyogva.