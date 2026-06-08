Hőkamerás drónokkal kutatja fel az őzgidákat Zoltán, majd ezt teszi velük!
Becslése szerint évente körülbelül 15 ezer őzgida pusztul el a kaszálások során. Menyhárt Zoltán és csapata azon dolgozik, hogy minél több kis Bambi maradjon életben az állatmentő akcióik eredményeként.
Ki ne emlékezne Félix Salten Bambi című meséjére? A főhős őzike gyerekek százezreinek belopta magát a szívébe, egyúttal bepillanthattunk az őzek különös életébe. Az őzgidákra leselkedő veszélyek egyike az, hogy a mezők kaszálása során nem veszik őket észre és nem tudnak időben elmenekülni. Van egy ember, aki arra tette fel az életét, hogy Magyarországon kimentse a kegyetlen gépek elől az őzgidákat. Szerinte az állatmentő hivatást a természetvédelem iránti fokozott lelkesedés ösztönzi.
Állatmentő misszió: gyanútlanul bújnak meg az őzgidák a mezők közepén
A mezőkön ilyenkor, tavasz végén, nyár elején egy láthatatlan versenyfutás indul az idővel. Ez ugyanis az őzgidák ellési időszaka, amikor a kis állatok ösztönösen a magas fűben lapulnak meg. A sűrű növényzet biztonságot jelent számukra a ragadozók ellen, a kaszagépek elől azonban nincs menekvésük. Menyhárt Zoltán a Vadvilág-élőhelyrehabilitáló Alapítvány segítőivel hőkamerás drónokkal kutatja fel a rejtőzködő gidákat, hogy még a munkagépek érkezése előtt biztonságba helyezzék őket. Az alapítvány vezetője egykor Budapesten élt, ahol marketinggel és kereskedelemmel foglalkozott – utóbbit ma is főállásban végzi. A természet azonban erősebb hívásnak bizonyult. Tizenhárom évvel ezelőtt úgy döntött, visszaköltözik Sokorópatkára, Győr mellé, hogy közelebb élhessen ahhoz a világhoz, amely igazán fontos számára.
Budapest pezsgése is jó, de a vadvédelem egészen más. Ez szenvedély
– mondja.
Nemcsak gidákat ment: a kaszálások idején számos más állat is veszélybe kerül. Zoltán évek óta azért dolgozik, hogy a vadállatok számára megfelelő élőhelyeket alakítsanak ki. Vadföldek létrehozásával próbálja segíteni, hogy az állatok nyugodt, biztonságos környezetben jussanak vízhez, táplálékhoz és búvóhelyhez.
Ha megfelelő élőhelyük van, kevésbé mennek mezőgazdasági területekre kárt okozni, és sokkal kiegyensúlyozottabban élhetnek
– teszi hozzá.
A gidamentés hajnali munka. Zoltán és csapata gyakran már éjjel 1 és 3 óra között kel, hogy napfelkelte előtt megkezdődhessen a keresés.
Ilyenkor ideális a hőmérséklet-különbség, ekkor látja legjobban a hőkamera az állatokat. Bizony durván fanatikusnak kell lenni, hogy ezzel foglalkozzon az ember. Május elejétől június végéig hajnalban kelünk
– meséli mosolyogva.
A drónok hőkamerája megmutatja a sűrű növényzetben rejtőző gidákat, amelyeket szabad szemmel sokszor néhány méterről sem lehet észrevenni.
Volt, hogy valaki egy méterre állt az állattól, mégsem látta. A gidák ösztönösen mozdulatlanul lapulnak, így védekeznek a ragadozók ellen. A mentés során minden apró részletre figyelni kell. Az önkéntesek kesztyűben dolgoznak, hogy emberi szag ne kerüljön az állatokra, mert az könnyen odacsalogathatja a ragadozókat. A gidákat ideiglenesen növényzettel bélelt ládákba helyezzük, majd a kaszálás után visszaviszik őket valamilyen biztonságos helyre vagy vadvédelmi területre.
Egyre sikeresebb a mentés
A szervezett gidamentést három éve kezdték el. Akkoriban még alig volt hőkamerás drón az országban, mára azonban már közel 80 drónpilótával dolgoznak együtt. A drónokat és az eszközöket a közösség tagjai finanszírozzák, a csapat pedig az ország bármely pontjára elindul, ha segítségre van szükség. A mentések teljes egészében önkéntes alapon működnek. Általában 2-3 fős csapat dolgozik összehangoltan: a drónpilóta irányítja a keresést, míg a földi segítők a pontos helyszínre mennek az állatokért. Zoltán szeretné, ha minél többen segítenék a vadvilágot. Előadásokat tart, amelyeken tájékoztatást nyújt többek között az 5,3 hektáros mintaterületről, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közvetített információkról, valamint a pillangós sávok és vadbúvók kialakításáról és támogatási lehetőségeiről. A technológia és az elhivatottság együtt ma már valódi esélyt ad arra, hogy a mezők rejtett kis lakói túléljék a kaszálások időszakát.
Ha bővebben érdekel a téma, szeretnél segíteni, keresd a Vadvilág-élőhelyrehabilitáló Alapítvány oldalát.
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