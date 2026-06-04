Medve bukkant fel Pásztó közelében: figyelmeztetést adott ki a nemzeti park

Barna medve bukkant fel a délelőtti órákban Pásztó környékén szerdán. A Bükki Nemzeti Park figyelmeztetést adott ki a közösségi oldalán.

Medvét láttak Pásztó környékén (Fotó: Rasmus Svinding / Pexels – Képünk illusztráció)

Medve bukkant fel Pásztó környékén

Vadkamerás felvétel rögzítette a medve jelenlétét, amely a megerősítés szerint egy kisebb termetű állat.

Az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található

– írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Nyomatékosan figyelmeztetnek: „A medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez köthető. Amennyiben medvét észlelnek, kérjük, jelezzék Igazgatóságunk felé az alábbi ügyeleti telefonszámon: +36 30 861-3808”

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a következőket tanácsolja a honlapján:

Erdőjáróknak

Ha erdőben járunk, azt a kijelölt turistautakon tegyük!

Kerüljük az átláthatatlan sűrűket, bozótosokat!

Ha nem szükséges, ne menjünk napnyugta és napkelte közötti időben az erdőbe!

Tegyük egyértelművé a medvék számára, hogy közeledünk: ne járjunk nesztelenül!

Társaságban beszélgessünk!

Egyedül járva használjunk zajkeltő eszközt: például csengőt vagy rádiót!

Ne használjunk fejhallgatót!

Ha véletlenül mégis találkozunk a medvével, és az állat nem vett észre minket, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjunk el a helyszínről!

Ha a medve két lábra áll, azt a jobb tájékozódás érdekében teszi.

Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni!

Ne nézzünk a szemébe!

Ne fordítsunk neki hátat!

Ne akarjunk elfutni, mert gyorsabb nálunk!

Autós találkozás esetén ne hagyjuk el a járművet!

Ne etessük!

Ne próbáljuk közelről lefényképezni (pl. szelfizni)!

Ha a medve közelebb merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat!

Kutyasétáltatás és kutyával való vadászat esetén tartsuk szem előtt, hogy a medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni védelemért, nyomában a támadó medvével.

Ne vigyünk magunkkal erős illatú élelmiszereket!

Ne vigyünk magunkkal halkonzervet és cukrozott sűrített tejet!

Ne hagyjuk magunk után az élelmiszer maradékát, és annak csomagolóanyagát sem!

A maradékot lehetőleg szagmentesen csomagoljuk el, úgy vigyük tovább magunkkal!

Sátorozáskor az élemet a sátortól távol eső fára függesszük fel!

Az erdei kerékpározás növeli a meglepetésszerű találkozás veszélyét!

Lakosoknak

A kerítésen kívüli kerti és konyhai hulladéklerakót számoljuk föl!

Ne dobjunk élelmiszer-maradékot a komposztba!

A kukát csak a szemétszállítás napján tegyük ki az útra!

A haszonállatokat zárt helyen éjszakáztassuk!

A méhkaptárakat az erdőszegélytől távol helyezzük el!

Alkalmazzunk megfelelően képzett, nagy testű kutyákat!

Gazdálkodóknak

A medve látogatására ott lehet számítani, ahol a gazdálkodási egység és az erdő határa közel esik egymáshoz. A külföldi tapasztalatok alapján az erdőhatártól 500 méterrel távolabb a károkozás lehetősége elenyésző.

Alkalmazzunk 5–8000 V feszültséget biztosító több szálas (lehetőség szerint 6 szál) villanypásztort! A legfelső szál 120 cm magasan legyen!

Építsünk visszahajló felsőrésszel rendelkező, masszív kerítést a vagyontárgyak körül!

Használjunk vadriasztó módszereket!

A haszonállatokat zárt helyen éjszakáztassuk!

A méhkaptárakat az erdőszegélytől távol helyezzük el!

Alkalmazzunk megfelelően képzett, nagy testű kutyákat!

Korábbi tapasztalatok alapján azt írják valószínűsíthető, hogy kóborló egyedről van szó, amely továbbáll, de javasolt a Pásztó környéki viselkedési szabályokat betartani. Megteszik a szükséges biztonsági intézkedéseket.