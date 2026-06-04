Medve bukkant fel Pásztó közelében: figyelmeztetést adott ki a nemzeti park
Nem szóbeszéd, vadkamera igazolja a medve jelenlétét. Erre érdemes most ügyelni Pásztó környékén.
Barna medve bukkant fel a délelőtti órákban Pásztó környékén szerdán. A Bükki Nemzeti Park figyelmeztetést adott ki a közösségi oldalán.
Medve bukkant fel Pásztó környékén
Vadkamerás felvétel rögzítette a medve jelenlétét, amely a megerősítés szerint egy kisebb termetű állat.
Az állat erdős-cserjés, viszonylag zavartalan helyszínen tartózkodott, de az észlelési hely néhány száz méteres körzetében lakott terület található
– írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
Nyomatékosan figyelmeztetnek: „A medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez köthető. Amennyiben medvét észlelnek, kérjük, jelezzék Igazgatóságunk felé az alábbi ügyeleti telefonszámon: +36 30 861-3808”
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a következőket tanácsolja a honlapján:
Erdőjáróknak
- Ha erdőben járunk, azt a kijelölt turistautakon tegyük!
- Kerüljük az átláthatatlan sűrűket, bozótosokat!
- Ha nem szükséges, ne menjünk napnyugta és napkelte közötti időben az erdőbe!
- Tegyük egyértelművé a medvék számára, hogy közeledünk: ne járjunk nesztelenül!
- Társaságban beszélgessünk!
- Egyedül járva használjunk zajkeltő eszközt: például csengőt vagy rádiót!
- Ne használjunk fejhallgatót!
- Ha véletlenül mégis találkozunk a medvével, és az állat nem vett észre minket, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjunk el a helyszínről!
- Ha a medve két lábra áll, azt a jobb tájékozódás érdekében teszi.
- Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni!
- Ne nézzünk a szemébe!
- Ne fordítsunk neki hátat!
- Ne akarjunk elfutni, mert gyorsabb nálunk!
- Autós találkozás esetén ne hagyjuk el a járművet!
- Ne etessük!
- Ne próbáljuk közelről lefényképezni (pl. szelfizni)!
- Ha a medve közelebb merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat!
- Kutyasétáltatás és kutyával való vadászat esetén tartsuk szem előtt, hogy a medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni védelemért, nyomában a támadó medvével.
- Ne vigyünk magunkkal erős illatú élelmiszereket!
- Ne vigyünk magunkkal halkonzervet és cukrozott sűrített tejet!
- Ne hagyjuk magunk után az élelmiszer maradékát, és annak csomagolóanyagát sem!
- A maradékot lehetőleg szagmentesen csomagoljuk el, úgy vigyük tovább magunkkal!
- Sátorozáskor az élemet a sátortól távol eső fára függesszük fel!
- Az erdei kerékpározás növeli a meglepetésszerű találkozás veszélyét!
Lakosoknak
- A kerítésen kívüli kerti és konyhai hulladéklerakót számoljuk föl!
- Ne dobjunk élelmiszer-maradékot a komposztba!
- A kukát csak a szemétszállítás napján tegyük ki az útra!
- A haszonállatokat zárt helyen éjszakáztassuk!
- A méhkaptárakat az erdőszegélytől távol helyezzük el!
- Alkalmazzunk megfelelően képzett, nagy testű kutyákat!
Gazdálkodóknak
- A medve látogatására ott lehet számítani, ahol a gazdálkodási egység és az erdő határa közel esik egymáshoz. A külföldi tapasztalatok alapján az erdőhatártól 500 méterrel távolabb a károkozás lehetősége elenyésző.
- Alkalmazzunk 5–8000 V feszültséget biztosító több szálas (lehetőség szerint 6 szál) villanypásztort! A legfelső szál 120 cm magasan legyen!
- Építsünk visszahajló felsőrésszel rendelkező, masszív kerítést a vagyontárgyak körül!
- Használjunk vadriasztó módszereket!
- A haszonállatokat zárt helyen éjszakáztassuk!
- A méhkaptárakat az erdőszegélytől távol helyezzük el!
- Alkalmazzunk megfelelően képzett, nagy testű kutyákat!
Korábbi tapasztalatok alapján azt írják valószínűsíthető, hogy kóborló egyedről van szó, amely továbbáll, de javasolt a Pásztó környéki viselkedési szabályokat betartani. Megteszik a szükséges biztonsági intézkedéseket.
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