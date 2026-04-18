Vérfagyasztó: telefonon kért segítséget a motoros, medve elől menekült

A fiatal férfi egy pihenése alkalmával vette észre, hogy egy nagy medve ólálkodik a közelében. A motoros azonnal fejvesztve menekült.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.04.18. 15:45
Péntek este egy erdős helyen pihent meg a 24 éves motoros Beszterce-Naszód megyében, Kisrebra és Hordó települések között, majd egyszer csak egy ijesztő morajlásra lett figyelmes...

A fiatal motoros rémülten futott el a medve elől az erdőben, sőt még a saját motorját is hátrahagyta / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A motoros végig tartotta a kapcsolatot a csendőrökkel

A beszámolók szerint a férfi azonnal menekülni kezdett a medve elől, még a motorját is hátrahagyva. Teljesen úrrá lett rajta a pánik, miközben a csendőrök folyamatos telefonos kapcsolatban maradtak vele a 112-es segélyhívó számon.

A mentés a nehéz terep és a kedvezőtlen látási viszonyok miatt komoly kihívást jelentett, de végül sikerült rátalálni. A férfi rendkívül kimerült és sokkos állapotban volt, ugyanakkor sérüléseket nem szenvedett. A csendőrök egy biztonságos helyre kísérték, ahol a mentők átvették, és további kivizsgálás céljából kórházba szállították - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
