Vérfagyasztó: telefonon kért segítséget a motoros, medve elől menekült

Péntek este egy erdős helyen pihent meg a 24 éves motoros Beszterce-Naszód megyében, Kisrebra és Hordó települések között, majd egyszer csak egy ijesztő morajlásra lett figyelmes...

A fiatal motoros rémülten futott el a medve elől az erdőben, sőt még a saját motorját is hátrahagyta / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A motoros végig tartotta a kapcsolatot a csendőrökkel

A beszámolók szerint a férfi azonnal menekülni kezdett a medve elől, még a motorját is hátrahagyva. Teljesen úrrá lett rajta a pánik, miközben a csendőrök folyamatos telefonos kapcsolatban maradtak vele a 112-es segélyhívó számon.

A mentés a nehéz terep és a kedvezőtlen látási viszonyok miatt komoly kihívást jelentett, de végül sikerült rátalálni. A férfi rendkívül kimerült és sokkos állapotban volt, ugyanakkor sérüléseket nem szenvedett. A csendőrök egy biztonságos helyre kísérték, ahol a mentők átvették, és további kivizsgálás céljából kórházba szállították - írja a Maszol.