Vérfagyasztó: telefonon kért segítséget a motoros, medve elől menekült
A fiatal férfi egy pihenése alkalmával vette észre, hogy egy nagy medve ólálkodik a közelében. A motoros azonnal fejvesztve menekült.
Péntek este egy erdős helyen pihent meg a 24 éves motoros Beszterce-Naszód megyében, Kisrebra és Hordó települések között, majd egyszer csak egy ijesztő morajlásra lett figyelmes...
A motoros végig tartotta a kapcsolatot a csendőrökkel
A beszámolók szerint a férfi azonnal menekülni kezdett a medve elől, még a motorját is hátrahagyva. Teljesen úrrá lett rajta a pánik, miközben a csendőrök folyamatos telefonos kapcsolatban maradtak vele a 112-es segélyhívó számon.
A mentés a nehéz terep és a kedvezőtlen látási viszonyok miatt komoly kihívást jelentett, de végül sikerült rátalálni. A férfi rendkívül kimerült és sokkos állapotban volt, ugyanakkor sérüléseket nem szenvedett. A csendőrök egy biztonságos helyre kísérték, ahol a mentők átvették, és további kivizsgálás céljából kórházba szállították - írja a Maszol.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre