Tragédia: hárman meghaltak, vonat elé hajtott egy autó Sülysápon

Személyvonat elé hajtott egy gépkocsi Sülysápon péntek éjjel, az autóban utazó három ember meghalt - közölte a Mávinform.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.30. 08:42
Azt írták, hogy a Szolnokról pénteken 22.19-kor a Keleti pályaudvarra elindult S60-as (3351) vonat Sülysápon a Kiskókai utcai - fény és félsorompóval ellátott - átjáróban ütközött a személygépkocsival.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az autóban utazók mindannyian kiestek a járműből a baleset következtében.

A helyszínelés szombaton a hajnali órákban befejeződött, a szolnoki vonalon a menetrend szerinti közlekedés a szombat reggeli órákra állhat helyre.

