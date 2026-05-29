Érdemes elővigyázatosnak lenni - Egyes csillagjegyek útját nem kíséri ma a szerencse
Most fontos igazán az ösztöneinkre hallgatni. A napi horoszkóp szerint sokaknak meggyűlhet a baja ma a főnökével, esetleg egy idegesítő kolléga zavarhatja fel az állóvizet.
Pletykák, parancsolgató főnökök és feszült pillanatok. Nem lesznek kegyesek a csillagok egyes csillagjegyekkel. Neked mit jósol a napi horoszkóp?
Egyeseknek szükségük lesz egy kis pihenésre - Neked mit üzen a napi horoszkóp?
Kos
Pénteken két tűz között érezheti magát. Nem két fél közé szorult be, hanem nem tudja, mi az okosabb: nyíltan fellépni vagy csendben maradni. Mindkettő mellett szólnak érvek. Hallgasson az intuíciójára! Délutánra már fellélegzést jeleznek az égi folyamatok, és nyugodtan kezdődik a hétvége.
Bika
Az ön jóindulatán múlik, hogy egy nézeteltérés hogyan végződik. Ha megőrzi a könnyedségét és a megegyezésre való törekvést, akkor nem lesz olyan feldühödött fél, akivel nem tudna zöldágra vergődni. Előfordulhat, hogy ön lesz az ellenfelek között a közvetítő, illetve a békéltető. Ezt is derűsen kellene kezelnie.
Ikrek
Ügyesen kell lavíroznia a mai napon. A főnöke, vagy a megrendelője, vagy az ügyfele kérésének kell eleget tennie, ha nem akar „kegyvesztetté” válni. Sok munkája van abban, hogy elnyerje a másik jóindulatát. Ezt csak úgy tudja megtartani, ha marad a tényeknél, és nem engedi az érzelmeket (pl. a sértettséget) eluralkodni magán.
Rák
Most ellentmondásos reakciókat tapasztalhat. Hiszen vannak, akik kedvelik, támogatják, drukkolnak önnek, és vannak, akik kritizálják, akadályozzák, és örülnek, ha megnehezíthetik a dolgát. A lényeg, hogy melyikre figyel!
Oroszlán
Jól teszi, ha megy a saját feje után, és követi az álmait, dédelgeti a terveit. Higgye el, hogy még az irigyeinek is példát tud mutatni. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy ne adja fel! Akkor se, ha átmenetileg akadályok gördülnek az útjába. Ugyanis jönnek a biztató hírek!
Szűz
Pénteken egy szituációban lelepleződhetnek a szövetségesei és az ellendrukkerei egyaránt. Valójában nem kellene meglepődnie. Inkább az fontos, hogy a barátaira fókuszáljon, és fordítson hátat azoknak, akik akadályozzák.
Mérleg
Vitája lehet valakivel, aminek az az oka, hogy most bizonytalan, kinek meddig terjed a felelőssége – ezt jelzi a Szaturnusz fényszöge. Jobb ilyenkor várni egy picit, míg tisztázódnak a kérdések. Nagy most a veszekedés lehetősége amiatt, mert a másiknak „elgurulhat a gyógyszere”...
Skorpió
Szerencsére teljesen ki tudja zárni, hogy ki milyen pletykát és/vagy összeesküvés-elméletet terjeszt. Szerencsés, mert képes határozottan meghúzni a határokat, illetve a mágikus kört maga körül. És csak azokat az embereket, híreket engedi be, amik építik.
Nyilas
Lehet, hogy délelőtt még küzd az „elemekkel”. Jöhetnek jó lehetőségek és akadályok az ellentmondásos fényszögek szerint. De délutánra már kitisztul az ég. Többen szeretnének önnel közös programot. Ne kosarazza ki őket, mert nagy szüksége lenne egy kis szórakozásra és/vagy élmények gyűjtésére.
Bak
Valaki nagy hatással lesz önre pénteken. Lehet, hogy meg akarja győzni valamiről, ami neki bevált. Mérlegelnie kell, hogy az ő módszere valóban önnek való-e. Ha nem akarja megbántani az illetőt, mondja neki, hogy még átgondolja, és később dönt.
Vízöntő
A kisebb viták, amelyek ma lesznek, nem érintik önt. Sokkal jobban izgatja és/vagy zavarja, hogy a munkahelyén a főnöke vagy egy kollégája folyton nyaggatja önt újabb és újabb kérésekkel. Ezzel hátráltatja a normális munkában. Lehet, hogy jeleznie kellene, és jobban meghúzni a határokat!
Halak
Most egy agresszív emberrel lesz dolga, aki kritizálja a döntését és/vagy a terveit. Joga van ehhez. Ahogy önnek is ahhoz, hogy maradjon a saját elképzeléseinél. Eközben nem kell vele vitába szállnia. Nem kell meggyőznie őt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre