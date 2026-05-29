Érdemes elővigyázatosnak lenni - Egyes csillagjegyek útját nem kíséri ma a szerencse

Pletykák, parancsolgató főnökök és feszült pillanatok. Nem lesznek kegyesek a csillagok egyes csillagjegyekkel. Neked mit jósol a napi horoszkóp?

Egyeseknek szükségük lesz egy kis pihenésre - Neked mit üzen a napi horoszkóp?

Fotó: Freepik - illusztráció

Egyeseknek szükségük lesz egy kis pihenésre - Neked mit üzen a napi horoszkóp?

Kos

Pénteken két tűz között érezheti magát. Nem két fél közé szorult be, hanem nem tudja, mi az okosabb: nyíltan fellépni vagy csendben maradni. Mindkettő mellett szólnak érvek. Hallgasson az intuíciójára! Délutánra már fellélegzést jeleznek az égi folyamatok, és nyugodtan kezdődik a hétvége.

Bika

Az ön jóindulatán múlik, hogy egy nézeteltérés hogyan végződik. Ha megőrzi a könnyedségét és a megegyezésre való törekvést, akkor nem lesz olyan feldühödött fél, akivel nem tudna zöldágra vergődni. Előfordulhat, hogy ön lesz az ellenfelek között a közvetítő, illetve a békéltető. Ezt is derűsen kellene kezelnie.

Ikrek

Ügyesen kell lavíroznia a mai napon. A főnöke, vagy a megrendelője, vagy az ügyfele kérésének kell eleget tennie, ha nem akar „kegyvesztetté” válni. Sok munkája van abban, hogy elnyerje a másik jóindulatát. Ezt csak úgy tudja megtartani, ha marad a tényeknél, és nem engedi az érzelmeket (pl. a sértettséget) eluralkodni magán.

Rák

Most ellentmondásos reakciókat tapasztalhat. Hiszen vannak, akik kedvelik, támogatják, drukkolnak önnek, és vannak, akik kritizálják, akadályozzák, és örülnek, ha megnehezíthetik a dolgát. A lényeg, hogy melyikre figyel!

Oroszlán

Jól teszi, ha megy a saját feje után, és követi az álmait, dédelgeti a terveit. Higgye el, hogy még az irigyeinek is példát tud mutatni. De nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy ne adja fel! Akkor se, ha átmenetileg akadályok gördülnek az útjába. Ugyanis jönnek a biztató hírek!

Szűz

Pénteken egy szituációban lelepleződhetnek a szövetségesei és az ellendrukkerei egyaránt. Valójában nem kellene meglepődnie. Inkább az fontos, hogy a barátaira fókuszáljon, és fordítson hátat azoknak, akik akadályozzák.

Mérleg

Vitája lehet valakivel, aminek az az oka, hogy most bizonytalan, kinek meddig terjed a felelőssége – ezt jelzi a Szaturnusz fényszöge. Jobb ilyenkor várni egy picit, míg tisztázódnak a kérdések. Nagy most a veszekedés lehetősége amiatt, mert a másiknak „elgurulhat a gyógyszere”...