Már több mint 200 feltételezett halálesetet kötnek az ebola-járványhoz
906 ebolajárvány-gyanús esetet regisztráltak.
Az Egészségügyi Világszervezet pénteken bejelentette, hogy 906 ebolajárvány-gyanús esetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, beleértve 223 feltételezett halálesetet, amelyeket még vizsgálnak.
Jelenleg is terjed az ebola-járvány
A Bundibugyo ebolajárvány terjedése jelenleg is tart a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és Ugandából is jelentettek eseteket.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban 125 megerősített ebolás esetet regisztráltak, köztük 17 halálesetet Ituriban, Észak-Kivuban és Dél-Kivuban. Ugandában hét megerősített ebolás esetet regisztráltak, amelyek közül három a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett, és egy haláleset történt. A WHO jelentése szerint azonban közösségben való terjedésről nem történt - írta a Reuters.
