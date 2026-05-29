Már több mint 200 feltételezett halálesetet kötnek az ebola-járványhoz

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 14:45
Az Egészségügyi Világszervezet pénteken bejelentette, hogy 906 ebolajárvány-gyanús esetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, beleértve 223 feltételezett halálesetet, amelyeket még vizsgálnak.

A Bundibugyo ebolajárvány terjedése jelenleg is tart a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Fotó: AFP

A Bundibugyo ebolajárvány terjedése jelenleg is tart a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és Ugandából is jelentettek eseteket.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban 125 megerősített ebolás esetet regisztráltak, köztük 17 halálesetet Ituriban, Észak-Kivuban és Dél-Kivuban. Ugandában hét megerősített ebolás esetet regisztráltak, amelyek közül három a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezett, és egy haláleset történt. A WHO jelentése szerint azonban közösségben való terjedésről nem történt - írta a Reuters.

