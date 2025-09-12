Megduplázódott az Ebola gyanús esetek száma - egy újabb világjárványtól tartanak a szakértők

Az Ebola gyanús esetek több mint kétszeresére nőttek az elmúlt héten, miközben a hatóságok egy közelgő világjárványtól tartanak.

Egy hét alatt duplájára nőttek az Ebola gyanús esetek. (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

Lezárás alá kerültek a lakosok az Ebola gyanús esetek miatt

A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi tisztviselői csütörtökön közölték, hogy a gyanús esetek száma az elmúlt napokban 28-ról 68-ra emelkedett. A hatóságok múlt héten nyilvánították járvánnyá a Kasai tartománybeli Bulape és Mweka városokban észlelt eseteket, hozzátették, hogy a fertőzések további két körzetre is átterjedtek.

Ez a köztársaság első Ebola-járványa három év után, valamint az első alkalom, hogy a ritka, de halálos betegséget a Kasai tartományban észlelték 2008 óta. Az eddigi jelentések szerint 20 ember vesztette életét, köztük négy egészségügyi dolgozó.

A Kasai tartomány lakóit hétfőn lezárás alá helyezték. A helyi tisztviselők több ellenőrzőpontot állítottak fel a határ mentén, hogy megakadályozzák az emberek ki- és beutazását a területről.

Dr. Ngashi Ngongo, az Afrika Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ vezető tanácsadója azonban arra figyelmeztetett, hogy a Kongó keleti részén zajló harcok megnehezíthetik a betegség megfékezését, amely gyorsan terjedhet a falvak és tartományok közelsége és sűrűsége miatt.

Két körzet volt, most pedig már négy.

- tette hozzá a tanácsadó.

Emmanuel Kalonji, a tartomány fővárosának, Tshikapának 37 éves lakosa elmondta, hogy egyes emberek elmenekültek a falvakból, hogy elkerüljék a fertőzést. Viszont a korlátozott erőforrások miatt a túlélés nem garantált.

Bulape településen a lakosok aggodalmukat fejezték ki a járvány életkörülményeikre gyakorolt hatása miatt. Ethienne Makashi, a víz-, higiénia- és közegészségügyért felelős helyi tisztviselő elárulta, hogy van egy olyan eset, amely jó előrehaladást mutat, reményt adva a kezelés alatt állóknak.

Az Ebola a fertőzött személy vérével vagy testnedveivel, valamint szennyezett tárgyakkal vagy fertőzött állatokkal való érintkezés útján terjed. A tünetek közé tartozik a láz, fejfájás, izomfájdalom és gyengeség, hasmenés, hányás, hasi fájdalom, valamint megmagyarázhatatlan vérzés vagy véraláfutás. Az Ebola súlyos betegséget okozhat, és kezelés nélkül akár 90 százalékos halálozási aránnyal járhat - írta a Daily Mail.