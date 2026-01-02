Reménykedve tekint a jövőbe a nagybeteg Forgács Zoltán: „Valami azt súgja, hogy végre tudok változtatni a sorsomon!”

A hányattatott sorsú férfi mögött sok fájdalom és verejték van. Megpróbáltatásai több évre vezethetők vissza. Forgács Zoltán betegségére akkor derült fény, mikor sorkatonai szolgálatra jelentkezett. Az orvosi vizsgálaton szembesítették vele, hogy izomsorvadásban szenved. Izmai zsugorodnak, ami nagyban megnehezíti a munkavállalását.

Forgács Zoltán bízik benne, hogy idén végre egyenesbe kerül az élete Fotó: Faludi Koppány

A hajléktalanságból küzdöttem fel odáig magam, hogy legyen fedél a fejem felett. Komlón bérelek egy kis lakást, de hatalmas álmom, hogy legyen egy saját otthonom, hogy ne attól kelljen rettegnem, hogy ha nem tudom kifizetni a lakbért, akkor ismét mehetek az utcára

– mondja Forgács Zoltán, aki nagyon sokat tett azért, hogy ne kapualjakban hajtsa álomra a fejét.

A másik nagy probléma, hogy az egészségem évről-évre romlik. Egyre nehezebben tudok járni, és az állás is megterhelő számára.

– folytatja a férfi, aki ennek köszönhetően veszítette el a munkahelyét.

Forgács Zoltán úgy érzi idén megváltozik az élete

Úgy érzem, hogy az újév más lesz, mint az eddigiek. Valami azt súgja, hogy végre tudok változtatni a sorsomon. Nagyon szeretnék egy önkormányzati lakást és egy munkahelyet

– mondja reményteli hangon Zoltán, aki az életét Lettivel, a németjuhászával osztja meg.

Lettiért, mivel idős, jobban aggódok, mint a saját életemért. Szerencsére kaptam két kúrányi Antinol tablettát, ami védi az ízületeit, és látványos a javulás. Az életemben Letti az egyetlen jó dolog. Az ünnepek alatt nagyon sokat sétáltam vele, de szűkösek a kereteim, ami behatárolja a lehetőségeimet. Egyszer kellene végre utolérni magamat. A nyugdíjam a hó végén érkezik, így csak csúszásban tudom fizetni a lakást is. Van remény rá, hogy dolgozhatok nemsokára. Karácsony előtt szóltak, hogy lenne csomagoló munka és takarítás

– zárja a beszélgetést Zoltán, aki úgy érzi, hogy a 2026-os év sokkal jobb lesz, mint az eddigiek, és talál ismét munkát, és valóra tudja váltani az álmát, a saját otthont.

Ha segíteni szeretnél Forgács Zoltánnak, akkor ITT tudod felvenni vele a kapcsolatot!