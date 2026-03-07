Szakértők árulták el a titkot: így tehetsz csodát az egészségedért
Étrend-kiegészítőkre nincs is szükség. Másképp is elérheted a javíthatod a napi fehérjebevitelt.
A fehérje egy esszenciális tápanyag, amelyet az izomépítéshez, az immunrendszer támogatásához, az anyagcsere fokozásához és a hosszabb ideig tartó jóllakottságérzet fenntartásához szükséges.
Így növeld természetesen a fehérjebeviteledet
Míg a fehérje-kiegészítők használata kényelmes módja lehet a napi fehérjebevitel növelésének, az élelmiszerekből származó fehérje gyakran jobban hasznosul, ami azt jelenti, hogy a szervezet hatékonyabban tudja felszívni és felhasználni. Mutatunk ehhez néhány hasznos tippet!
1. Koncentrálj a fehérjére a reggelinél
A fehérje, zsír és szénhidrát kombinációjának fogyasztása a kiegyensúlyozott étrend fontos része. Ez pedig azt jelenti, hogy minden étkezéskor kellene fehérjét fogyasztani, nem csak ebédre, vagy vacsorára. Számos reggeli opció különösen magas szénhidráttartalmú, viszont kevés benne a fehérje. Ha a megszokott reggelid nem kínál sok fehérjét, az étkezés újragondolása jó módja lehet a napi fehérjebevitel növelésének.
2. Válassz fehérjében gazdag nasit
A nassolnivalók hasznosak az éhség csillapítására és a nap folyamán extra energiát is biztosítanak. Amikor éhesnek érzed magad, válassz magas fehérjetartalmú nassolnivalót a napi fehérjebevitel növelése érdekében.
3. Maximalizáld a növényi alapú fehérjéket
Akár növényi alapú étrendet követsz, akár egyszerűen csak egy egészséges kiegészítőt keresel egy állati eredetű fehérjeforrás mellé, elengedhetetlen, hogy magas fehérjetartalmú növényi alapú ételeket illessz be az étrendedbe. Ilyenek például a különféle hüvelyesek és gabonafélék a fokozott íz, állag és természetesen a fehérjetartalom érdekében.
4. Csempéssz fehérjét a megszokott ételekbe
A fehérjebevitel növelésének egy egyszerű módja, ha fehérjében gazdag összetevőket csempészünk a megszokott étkezésekbe. Ez lehetővé teszi, hogy több fehérjét fogyasszunk anélkül, hogy feláldoznánk azokat az ételeket, amelyeket már amúgy is szeretünk – írja a Verywell Health.
Mennyi fehérjére van szükséged naponta?
A szakértők ajánlása szerint a felnőtteknek napi 1,2–1,6 gramm fehérjét kell fogyasztaniuk testtömeg kilogrammonként. Ez egy 68 kilogrammos felnőtt esetében körülbelül 82–109 gramm fehérjét jelent naponta. Fontos továbbá, hogy az étkezéseid változatos tápanyagokkal legyenek ellátva. A kiegyensúlyozott, egészséges étrendhez vitaminokra és ásványi anyagokra, szénhidrátokra, fehérjékre, valamint zsírokra is szükség van.
