„Ezt az érzést nem lehet megmagyarázni...” - szívet melengető fotót mutatott Sydney van den Bosch

A 2024-es Miss Hungary győztese, Sydney van den Bosch nemrég közzétett bejegyzésével minden rajongó szívét megérintette, hiszen betekintést engedett hétköznapi életének egyik pillanatába, ahol anyai érzéseiről vallott a közösségi oldalán.

Sydney van den Bosch nem találja a szavakat, amikor kislánya rá mosolyog / Fotó: MW

Sydney van den Bosch kislánya már ilyen nagy!

A 30 éves modell minden idejét az anyaság tölti ki, melyben láthatóan egyre otthonosabban és magabiztosabban mozog. Sydney még 2025 novemberében hozta világra első gyermekét, akinek a Kaszás-Van den Bosch Lia Elysee nevet adta férjével, Kaszás Benjaminnal. A szépséges modell- és műsorvezető szemmel láthatóan nagyon élvezi az anyaságot, amiről korábban úgy nyilatkozott, hogy kislánya érkezésével immár teljes az élete. Sydney éppen egy közös időtöltésük alatt készült pillanatot osztott meg rajongóival.

Ezt az érzést nem lehet megmagyarázni…

- írta Instagram oldalán a modell.

Jaaaj de édes és milyen nagy már!

- szólt hozzá egy követő.

A bejegyzéshez rengeteg szívecske és dicsérő szavak érkeztek a lelkes követőitől.

