Igazi sztárdömping volt a debreceni Háborúellenes Gyűlésen - Senki nem rejtette véka alá a véleményét Zelenszkijről

Rengeteg ismert művész, médiaszemélyiség és közéleti szereplő is megjelent a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, ahol a béke fontosságáról, a világpolitikai feszültségekről és Magyarország szerepéről beszéltek. A színpadon és a felvezető műsorokban egyaránt felszólaltak ismert arcok, mások pedig a helyszínen mondták el véleményüket a sajtónak – sokan élesen reagálva Volodimir Zelenszkij kijelentéseire - írja a Bors.

Elképesztő tömeg gyűlt össze a debreceni Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Kurucz Árpád)

Bárdosi Sándor és Nagy Feró a Patriótában vendégeskedtek

A rendezvényhez kapcsolódó felvezető műsorokban is több ismert személy osztotta meg gondolatait. Bárdosi Sándor a Patrióta műsorában beszélt az ukrán elnök kijelentéseiről.

„Nem elég, hogy az oroszokkal harcol, még fenyegeti egy harmadik országnak a lakosságát?” – fogalmazott, majd a magyar miniszterelnök politikájáról is szót ejtett.

Orbán Viktor mennyire tisztességes, határozott és higgadt. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára Magyarországnak ennyire jó vezetője

– mondta Bárdosi Sándor.

Szintén a Patrióta felvezető műsorában szólalt meg Nagy Feró, aki arról beszélt, hogy szerinte az Európai Unió is felelősséget visel a kialakult helyzetben.

„Ukrajna és Zelenszkij már úgy gondolja, hogy ők már ide tartoznak. Nem tudom, honnan vették a bátorságot. Ebben az Európai Unió nagyon nagy hibás, mert az érezteti velük, hogy Magyarországgal mindent meg lehet csinálni, egy a lényeg, hogy ne Orbán Viktor győzzön” – mondta.

Bárdosi Sándor és Nagy Feró a Patriótában álltak ki a béke mellett (Fotó: YouTube)

Emilio a feleségével a Mandiner felvezető műsorában voltak

A Mandiner felvezető műsorában Emilio is megszólalt, aki elsősorban a béke fontosságát hangsúlyozta.

„Én egy békeszerető ember vagyok a családommal együtt. A békében hiszek. Van egy jövőképem: szeretek koncertezni, a családommal lenni, békében és biztonságban élni. Nekem nagyon fontos, hogy kiálljak a béke mellett.”

Magyarországnak egy ilyen erős vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Ő előre látta, hogy mi jöhet, nagyon résen volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk.

Emilio és Tina a Mandiner vendégei voltak (Fotó: Mandiner)

Király Viktor nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést

A rendezvényt zenei fellépés is színesítette: Király Viktor nyitotta meg a programot saját dalával, a Forgószéllel, amely megadta az esemény alaphangulatát.