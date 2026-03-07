- Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket
Orbán Viktor szerint az időseknek a múlttal és a jövővel kapcsolatban is lehetnek aggodalmai
A miniszterelnök szerint az idősek nem azért dolgoztak egész életükben, hogy utána jöjjön valaki és szétbarmolja, amit ők nagy nehezen felépítettek. Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságának veszélyeiről beszélt a debreceni Háborúellenes gyűlésen.
„Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán” - jegyezte meg Orbán Viktor a szombati Háborúellenes Gyűlésen. Hozzátette, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele.
A kormányfő szerint, ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, ráadásul, ha belépnek, "Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába", sőt a befizetések növelésére lesz szükség. Ezzel szemben a tagsággal nem azonos stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot - közölte az MTI.
Ukrajna uniós csatlakozásáról úgy nyilatkozott, "nagy kedvet nem csináltak nekem hozzá". Születési hibának nevezte Brüsszel kétszínűségét és a Magyarországgal szemben ott alkalmazott kettős mércét, akárcsak azt, hogy egy külső országot támogat egyik tagállamával szemben.
Orbán Viktor megemlítette: az időseknek a múlttal és a jövővel kapcsolatban is lehetnek aggodalmai, kitérve arra, hogy 130 amerikai repülő 1944. nyarán egyetlen napon ezer bombát dobott Debrecenre, aminek 2000 halott volt a következménye, és a támadást további öt ilyen akció követte.
Az öregeket meg kell értenünk, ha aggódnak, amikor azt hallják, hogy háború - jelentette ki, azt üzenve nekik, hogy a polgári-nemzeti-keresztény kormány a béke oldalán van, és nem engedi, hogy a magyar fegyvereket vagy fiatalokat Ukrajnába vigyék.
Megemlítette: az idősek "nem azért dolgoztak egész életükben, hogy utána jöjjön valaki és szétbarmolja, amit ők nagy nehezen felépítettek", márpedig a legutóbbi, Ukrajnának adott, 90 milliárd eurós hitelre az uniós tagállamok vállaltak fedezetet.
Asztalon van egy 800 milliárd dolláros ukrán jóléti program és egy 700 milliárdos fegyverkezési program. Ez csak hitelből megy. Ki fogja ezt visszafizetni? A gyerekeink meg az unokáink
- fogalmazott a miniszterelnök.
Ha megengedjük, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, és odaadjuk a pénzünket, akkor az ország a jövőben el fog szegényedni, és hiába dolgoztak az idősek, hiába hagytak a gyerekeikre egy esélyt, egy lehetőséget, az ország eladósodottsága tönkre fogja tenni a gyerekeink meg az unokáink életét. Ezért a következő kormánynak nem szabad ukránbarátnak, a következő miniszterelnöknek pedig ukránpártinak lennie. Amíg engem látnak, addig ne féljenek.
- üzente az időseknek Orbán Viktor.
”Körülöttünk lángnyelvek vannak és lesznek, Európa háborúba fog menni, egyre mélyebbre botorkál, menetel, masírozik ebbe a háborúba, és mégis lehetséges lesz, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból, és itthon nyugalom, béke és építkezés legyen„ - jelentette ki Orbán Viktor, jelezve, ezt nagy támogatottság révén lehet megtenni.
Orbán Viktor beszédét visszanézheted az alábbi videón:
