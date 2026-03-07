A lányát ért beszólás mindent megváltoztatott – ezért tűnt el a műsorokból Szekeres Adrien

Szekeres Adrien neve évtizedek óta egyet jelent az igényes popzenével. A többszörös díjazott énekesnő karrierje során számtalan slágert adott az országnak, koncertjein pedig mindig telt ház fogadja. Miközben sok kollégája szívesen szerepel különböző televíziós műsorokban és vetélkedőkben, Adrien feltűnően ritkán vállalt ilyen felkéréseket. Ez sok rajongónak is szemet szúrt, és az énekesnő az utóbbi időben rengeteg kérdést kapott arról, mi áll a döntése mögött.

Szekeres Adrien lánya olyan bántást kapott az iskolában, ami miatt az énekesnő háttérbe vonult a szerepléstől (Fotó: Bors)

Ezért tűnt el Szekeres Adrien

Szekeres Adrien énekesnő elmesélte, hogy hosszú évekkel ezelőtt még vállalt egy televíziós vetélkedőt, akkor, amikor a lányai még kicsik voltak. A szereplés azonban nem úgy alakult, ahogy remélte, és végül már a műsor elején kiesett. A történet azonban nem a stúdióban ért véget, hanem másnap az iskolában.

Az utóbbi években sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem megyek el televíziós vetélkedő műsorokba. Az a helyzet, hogy nagyon régen elmentem egyszer, amikor még kicsik voltak a lányaim. Akkor a második adásban kiestem. Másnap elment a kislányom az iskolába, és azzal fogadták, hogy azért esett ki az anyukád a műsorból, mert sz*r. Képzeljétek el, hogy mit érzett az a nyolcéves kislány, akinek az anyukájára ilyet mondtak, és nem tudta magát megvédeni ebben a helyzetben

– kezdte TikTok videóját az énekesnő.

Szekeres Adrien gyerekei miatt döntött úgy, hogy nem vesz részt televíziós vetélkedőkben, hogy megvédje őket a bántásoktól (Fotó: Szabolcs László)

A gyerekei miatt mondott nemet

Adrien számára ez a helyzet rendkívül megterhelő volt, különösen azért, mert úgy érezte, nem tudja minden pillanatban megvédeni a gyermekeit az ilyen támadásoktól.

Igazából nem is tudta, hogy miről beszél, mert nekünk nem volt tévénk akkor már nyolc éve. Iszonyatosan rosszul éreztem magam ettől az egésztől, hogy nem tudom a gyerekemet mindig megvédeni. Magamat meg tudom, magamért ki tudok állni, és értük is bizonyos helyzetekben, de minden pillanatban nem tudok ott lenni az életükben

– mondta.

Az énekesnő szerint egy szülőnek hatalmas felelőssége van abban, hogy milyen környezetben nőnek fel a gyerekei.

„Azt gondolom, hogy egy anyának igenis ebben van felelőssége, hogy a gyerekei kiegyensúlyozottan, a lehető legnyugodtabb körülmények között nőjenek fel és ezért nem vállaltam ilyen műsorokat, csak már sokkal később, amikor nagyok lettek. De akkor is csak egyet” – zárta gondolatait Szekeres Adrien.