Nem hiszed el, milyen hangja van az aranytorkú magyar énekesnő lányának! – Videó

Szekeres Adrien hangját egy csapásra megismerte az ország, amikor az Unisex nevű formáció tagjaként elénekelte a Szebb holnap... című slágert. Az aranytorkú énekesnő az Unisex után szólókarrierbe kezdett, számos szakmai és közönségdíjjal jutalmazták – többek közt Andrea Bocellivel is duettet énekelt az olasz tenor magyarországi fellépésén – ám azt kevesen gondolták, hogy a kétgyermekes édesanya kisebbik lánya, Kiss Emília is elképesztő énekhanggal büszkélkedhet.

Szekeres Adrien kisebbik lányának is elképesztően szép az énekhangja Fotó: Illyés Tibor/MTI

Adrien férje, Kiss Gábor dalszerző-billentyűs kísérte idén karácsonykor Emíliát, aki az egyik legismertebb amerikai karácsonyi dalt, a Have Yourself A Merry Little Christmast énekelte el, a felvételt pedig közzétette a Facebook-oldalán. A mindössze 18 éves lánynak korát meghazudtoló hangja van, elképesztően nagyszerű előadását hallva pedig nehezen találjuk a szavakat...

Ezzel egyébként nem vagyunk egyedül. Szekeres Adrien a következő sorokkal osztotta meg lánya videóját a Facebook-oldalán:

„Én akkor nem is mondanék semmit. Hallgassátok! Boldog karácsonyt!”