RETRO RÁDIÓ

Ezt kerüld el: Brutális baleset miatt korlátozzák a forgalmat Budapesten

Rohantak a mentők.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 10:26
Budapest gépkocsi baleset forgalom

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M5-ös autópálya 16-os kilométerszelvényénél, a XXIII. kerület térségében, a Szeged felé vezető irányban - írja a katasztrófavédelem. A baleset következtében kiszakadt a jármű futóműve. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu