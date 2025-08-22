Ezt kerüld el: Brutális baleset miatt korlátozzák a forgalmat Budapesten

Rohantak a mentők.
Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M5-ös autópálya 16-os kilométerszelvényénél, a XXIII. kerület térségében, a Szeged felé vezető irányban - írja a katasztrófavédelem. A baleset következtében kiszakadt a jármű futóműve. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.
