Nem érdemes vitába szállnod: ez a csillagjegy jobb, ha megtartja magának a véleményét

Egyre közelebb a karácsony ünnepe, már csak napok választanak el bennünket tőle. Ám ilyenkor felszínre tör a feszültség is a sok tennivaló miatt. A 2025. december 22-ei napi horoszkóp szerint pedig hétfőn emiatt különösképpen nem érdemes vitatkozni ennek a csillagjegynek. Mutatjuk, hogy kinek!

Kos

Szenteste előtt két nappal a Hold és a Szaturnusz segítő fényszöge hat, ami nagyon jó kezdést ad az ünnepi hétnek. Bármi is hiányzik még, most könnyen, flottul és frusztráció nélkül elintézheti. Meg fog lepődni, milyen gördülékenyen megy minden.

Bika

Hétfőn még befuthat néhány idegesítő kérés vagy feladat, akár a munkahelyről is, illetve intéznivalók is adódhatnak. Ennek nem igazán örül Szenteste előtt két nappal. Ugyanakkor a karácsony nem azért a szeretet ünnepe, mert ölelgetni kell egymást, hanem azért, mert a szeretet toleráns és segítőkész.

Ikrek

A párja nem fog neheztelni, sőt nagy segítség számára, ha elárulja, mi tenné boldoggá. Ez jobb megoldás, mintha kitalálna valamit, aminek aztán mégsem örülne. Délután egy nagy téli séta mindkettőjüknek jót tenne. Hogy mikor díszítik a fát – ma este vagy holnap –, azon semmiképp se vitatkozzanak össze.

Rák

A mai nap békéjének kulcsa az, hogy kimondja-e, mire vágyik. Az nem vezet jóra, ha a másiknak találgatnia kell. Nem kellemetlen elárulni, hogy jól esne egy kis gyengédség, kényeztetés vagy segítség a díszítésben. Mindjárt itt a karácsony, és ez mindenképpen örömmel töltsön el mindenkit.

Oroszlán

Most már egész biztosan fényárban úszik az otthona, és az ünnepi menüt is biztosan kitalálta már. Ha mégsem, ne pánikoljon, mert ma könnyedén, flottul, sorban állás és rohangálás nélkül el tud intézni mindent.

Szűz

A család idén karácsony előtt is képes lehet olyasmit kérni vagy tenni, ami kissé megbolygatja az ünnepi menetrendet. Nem érdemes meglepődnie: minden évben produkálnak valamit, ami miatt rájuk kell figyelnie. A reakciója lehet idén higgadtabb, bár ehhez tényleg kell türelem is.

Mérleg

Amilyen önzetlen, hajlamos mindent egyedül megcsinálni. Legyen nagyon észnél, mert a bolygók szerint most egy kicsit önzőbbnek kellene lennie. Létezik egy fogalom: egészséges önzés – ettől pedig nem válik kevésbé szerethetővé.