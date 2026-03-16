Brooklyn Beckham ismét odavert az édesanyjának, Victoria Beckham-nek

Victoria Beckham számára a brit Anyák napja újabb fájdalmas emlékeztető arra, hogy milyen irányt vett legidősebb fiával a Brooklyn Beckham-mel való kapcsolata. Újabb "pofont" kapott elhidegült fiától.

Vasárnap a gyerekek az Egyesült Királyságban kártyákkal, virágokkal és ajándékokkal lepik meg az édesanyákat, addig a legidősebb Beckham fiú egy másik fontos nőt, az anyósát köszöntötte, akinek nemrégiben volt a születésnapja.

Brooklyn szombat este feleségével, Nicola Peltz Beckham-kel közösen ünnepelték meg Nicola édesanyjának, Claudia Heffner Peltz-nek a 71. születésnapját. A különleges alkalom előtti tisztelgés okán a 27 éves Brooklyn egy fényéképet is megosztott az Instagramon, amin anyósával szerepel. A képhez ezt írta:

Boldog születésnapot a legjobb anyósnak. Nagyon szeretlek, remélem, csodálatos napod volt.

Claudia születésnapja március 12-én ünnepelte a születésnapját. Sokan úgy tartják, hogy nem véletlen, hogy pont vasárnap reggel osztotta meg a képet - három nappal a születésnap után - a brit anyák napján.

Időközben Nicola is felköszöntötte az édesanyját, ő is egy közös képet osztott meg az Instagramon.

Boldog születésnapot az anyukámnak! A tiszta tény, hogy Anyának szólíthatlak hihetetlenül szerencséssé tesz. Nagyon boldog vagyok, hogy veled tölthettem a különleges napodat. Szeretem, ha ünnepelhetlek - olyan erős fényed van, ami mindent sokkal jobbá tesz a világban. Jobban szeretlek annál, amit valaha is megértenél. Remélem minden álmod és kívánságod valóra válik

- olvasható a Daily Mail cikkében.