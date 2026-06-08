RETRO RÁDIÓ

7,8-as erősségű földrengés rázta meg a szigetországot

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Cunamihullám emelkedett ki a vízből.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 06:42
Módosítva: 2026.06.08. 06:46
fülöp - szigetek cunami földrengés

Helyi idő szerint hétfőn kora reggel egy 7,8-as erősségű, tengeri középpontú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részének egy részét, károkat okozva egy kulcsfontosságú tengerparti városban. A rengés miatt áramszünet is lett, illetve 1 méteres cunamihullámokat indított el a közeli partok mentén.

A földrengés miatt cunamiriadót adtak ki
A földrengés miatt cunamiriadót adtak ki (Képünk illusztráció) Fotó: shutterstock

A földrengés miatt cunamiriadót adtak ki

Ferdinand Marcos Jr. elnök arra kérte az embereket, hogy azonnal menjenek magasabb helyekre a cunami veszélyének kitett Fülöp-szigeteki területeken, az indonéz és a malajziai hatóságok is figyelmeztetéseket adtak ki a közeli part menti területekre. A földrengés épületeket és infrastruktúrát rongált meg a szigetország déli részén, legalább négy halálos áldozatot és több mint 200 sérülést okozva.

A Fülöp-szigeteket idén sújtó legerősebb földrengés epicentruma a tengeren volt, General Santostól körülbelül 13 kilométerre délnyugatra. A Cotabato-árokban 10 kilométer mélyen zajló mozgás okozta, helyi idő szerint reggel 7:37-kor.

„Ez egy jelentős földrengés, és károkra számítunk, a látott videók alapján már tudunk néhány megrongálódott épületről” – mondta Teresito Bacolcol a Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet igazgatója

Mindeközben a malajziai meteorológiai hivatal cunamiriadót adott ki a Borneó szigetén található Sabah államra. Kisebb tengeri változások voltak lehetségesek Tajvan, Japán, Pápua Új-Guinea, valamint több nyugat-csendes-óceáni szigetország és terület partjainál. Az Egyesült Államok Földtani Intézete szerint akár 6,5-ös erősségű utórengések is voltak - írta az AP News.

 

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