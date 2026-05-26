Erős földrengés rázta meg Chilét - minimális károkról számoltak be a hatóságok
A rengést 6,9-es erősségűnek mérték.
Helyi idő szerint hétfő délután erős földrengés rázta meg Chile fontos bányászati régióját, Antofagastát, ami megzavarta egyes bányák működését – közölték a hatóságok.
A 6,9-es erősségű földrengés a világ legnagyobb réztermelő országának szívét érte, bár a nagyobb bányászok minimális károkról számoltak be. Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata a rengés mélységét 109 kilométernek rögzítette. A jelentés szerint a földrengés nem követelt emberi életeket, és a fontos infrastruktúrát is megkímélte - írta a Reuters.
