Több nőt megtámadott egy budapesti férfi

Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit. Drágulhat a parkolás, több nőt is megtámadott egy budapesti férfi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.24. 12:15
Elképesztő büntetéssel sújtja a főváros a környezetbarát autózást, ugyanis hamarosan hivatalossá válhat a nehezebb elektromos járműveket érintő brutális sarc! Ennek értelmében pedig alaposan megdrágulhat a parkolás számukra is Budapesten. Ha azt hitted, hogy a zöld rendszámmal örökké megúszhatod a fizetést, óriásit tévedsz. A szigorú parkolási rendelet tervezett módosítása miatt most az autósoknak egy egészen újfajta csapásra kell felkészülniük: a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő javaslat alapján ugyanis 2027-től kíméletlenül bevezetik a tömegalapú rendszert. 

A parkoláson kívül a budapesti ámokfutó és érdekelte olvasóinkat 

Egy budapesti férfi több nőt megtámadott már a fővárosban. Legutóbb egy fiatal lányt fejelt gyomron egy buszmegállóban a budapesti ámokfutó, ami után a rendőrség is fellépett vele szemben. Ráadásul, mint kiderült, a férfi az idő múlásával egyre agresszívebbé vált. Erről egy szemtanú számolt be a közösségi oldalon, majd a posztja alatt többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain látták a férfit, ahol szintén agresszívan lépett fel a nőkkel szemben. 

Duchenne-es kisfia betegsége miatt tudta meg Klaudia, hogy van még egy testvére. Klaudia nem könnyű utat járt be élete során, de ahogy ő fogalmaz, állja a sarat. Szüleitől korán elszakadt, egy ideig pedig a nagyszülei nevelték. Kisfia születése után másfél évig tartott a felhőtlen boldogság, akkor viszont jött a megrázó diagnózis: Duchenne-féle izomdisztrófia. Ez azt jelenti, hogy a kis Ádám izmai fokozatosan elsorvadnak. A kisfiú egyetlen esélye egy külföldön elérhető génterápia.

A Nyugati Budapest egyik legösszetettebb épületegyüttese, amelynek szerkezeti megoldásai és föld alatti szintjei évszázados titkokat őriznek. Míg a Nyugati pályaudvar felszíni csarnoka közismert, a vágányok alatti pincerendszer, a zárt Királyi Váró és a „láthatatlan” építkezés technikai részletei ma is a városi legendák forrásai. IDE kattintva megtudhatod az 5+1 érdekességet a Nyugati pályaudvarról. 

Egy éve él új szívvel Attila, aki műtétje után elképesztően gyorsan felépült. A szívtranszplantációt követően ugyanis csak néhány hétre volt szüksége ahhoz, hogy visszatérjen önmagához és addigi életéhez. Ráadásul tette mindezt hatalmas akarattal és kitartással, ami azóta is kitart nála.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
