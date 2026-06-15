RETRO RÁDIÓ

Ezek a slágerek szóltak a strandokon a 80-as, 90-es években: felismered őket? - Kvíz

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Most kiderül, te mennyit őriztél meg a 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar nyári kedvenceiből. Volt idő, amikor az egész ország ugyanazokat a nyári slágereket énekelte a strandokon és a nyári bulikban.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 10:00
kvíz nyári sláger retro

A magyar dalok a 80-as és 90-es évekből egy egész generáció számára jelentik a balatoni bulikat, a kazettás magnókat, a diszkók világát és a gondtalan vakációk hangulatát. Ezek a nyári slágerek máig elmaradhatatlan részei a retró partiknak, hiszen néhány taktus után szinte mindenki együtt énekli a legismertebb refréneket.

A legnagyobb magyar nyári slágerek közé tartoztak a Dolly Roll dalai is.
Az 1983-ban megalakult Dolly Roll együttes neve is köthető a nyári slágerekhez. Tagok: Fekete Gyula, Zsoldos Gábor, Flipper Öcsi, Dolly, Kékes Zoltán, Novai Gábor.Fotó: Fortepan /Szalay Béla

Halhatatlan nyári slágerek

A popzene és a diszkóslágerek aranykorukat élték Magyarországon a 80-as és a 90-es években. Egymás után születtek azok a könnyed, nyárias dalok, amelyek a szerelemről, a bulikról és a szabadságról szóltak. A strandokon, autós rádiókban és nyári táborokban ugyanazok a slágerek szóltak újra és újra, és hamar generációs kedvencekké váltak. Sőt az első Diákszigetet, a mai Sziget Fesztivál elődjét 1993. augusztus 19. és 25. között rendezték meg a budapesti Hajógyári-szigeten. A rendezvényt Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi álmodták meg. A korszak meghatározó előadói közé tartozott a Neoton Família, a Dolly Roll, a Hungária, valamint Zoltán Erika, Szandi és Komár László. A 90-es években pedig berobbantak a modern pop- és eurodance-hangzású csapatok, mint a Hip Hop Boyz, a Soho Party vagy a C'est La Vie. 

Olyan örökzöld nyári slágerek születtek ebben az időszakban, mint a „Vakáció”, a „Csókkirály”, a „Süt a nap”, a „Vár ránk a nyár” vagy a „Régi nyár”. Ezek a dalok nemcsak a korszak zenei világát határozták meg, hanem a nyár hangulatát is: a balatoni naplementéket, az első diszkós élményeket és a hajnalig tartó bulikat idézik fel.  

A 80-as és 90-es évek nyári slágerei ma is különleges nosztalgiát ébresztenek. Egy-egy jól ismert refrén hallatán sokan újra gyereknek vagy tinédzsernek érezhetik magukat, és visszagondolhatnak a régi nyarak felejthetetlen pillanataira.

Lássuk, fel tudod idézni a hazai nagy slágereket? Teszteld magad a kvízünkkel!

1.
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1. Melyik zenekarhoz köthető a „Micsoda buli” című nyári bulihimnusz?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik együttes énekelte a legendás „Vakáció” című nyári slágert?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Hogy szól a Bonanza Banzai slágere?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik előadó énekelte a „Régi nyár” című 1998-as slágert?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Fejezd be az Emberek slágerének szövegét: süt a nap, nehogy szomorú légy,…
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Ki énekelte a „Napot hoztam, csillagot” című romantikus slágert?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik zenekarhoz köthető a „Gyere táncolj!” című nyári bulihimnusz?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Hogyan folytatódik a C'est La Vie slágere: „Vár ránk a nyár, vár a szerelem…”
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki volt a „Szerelemre születtem” című sláger előadója?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik volt az egyik leghallgatottabb magyar sláger a 90-es években, amelyet nyáron is mindenki énekelt?

 

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