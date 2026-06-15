Ezek a slágerek szóltak a strandokon a 80-as, 90-es években: felismered őket? - Kvíz

A magyar dalok a 80-as és 90-es évekből egy egész generáció számára jelentik a balatoni bulikat, a kazettás magnókat, a diszkók világát és a gondtalan vakációk hangulatát. Ezek a nyári slágerek máig elmaradhatatlan részei a retró partiknak, hiszen néhány taktus után szinte mindenki együtt énekli a legismertebb refréneket.

Az 1983-ban megalakult Dolly Roll együttes neve is köthető a nyári slágerekhez. Tagok: Fekete Gyula, Zsoldos Gábor, Flipper Öcsi, Dolly, Kékes Zoltán, Novai Gábor.Fotó: Fortepan /Szalay Béla

Halhatatlan nyári slágerek

A popzene és a diszkóslágerek aranykorukat élték Magyarországon a 80-as és a 90-es években. Egymás után születtek azok a könnyed, nyárias dalok, amelyek a szerelemről, a bulikról és a szabadságról szóltak. A strandokon, autós rádiókban és nyári táborokban ugyanazok a slágerek szóltak újra és újra, és hamar generációs kedvencekké váltak. Sőt az első Diákszigetet, a mai Sziget Fesztivál elődjét 1993. augusztus 19. és 25. között rendezték meg a budapesti Hajógyári-szigeten. A rendezvényt Gerendai Károly és Müller Péter Sziámi álmodták meg. A korszak meghatározó előadói közé tartozott a Neoton Família, a Dolly Roll, a Hungária, valamint Zoltán Erika, Szandi és Komár László. A 90-es években pedig berobbantak a modern pop- és eurodance-hangzású csapatok, mint a Hip Hop Boyz, a Soho Party vagy a C'est La Vie.

Olyan örökzöld nyári slágerek születtek ebben az időszakban, mint a „Vakáció”, a „Csókkirály”, a „Süt a nap”, a „Vár ránk a nyár” vagy a „Régi nyár”. Ezek a dalok nemcsak a korszak zenei világát határozták meg, hanem a nyár hangulatát is: a balatoni naplementéket, az első diszkós élményeket és a hajnalig tartó bulikat idézik fel.

A 80-as és 90-es évek nyári slágerei ma is különleges nosztalgiát ébresztenek. Egy-egy jól ismert refrén hallatán sokan újra gyereknek vagy tinédzsernek érezhetik magukat, és visszagondolhatnak a régi nyarak felejthetetlen pillanataira.

Lássuk, fel tudod idézni a hazai nagy slágereket? Teszteld magad a kvízünkkel!