Ezek a dalok szóltak 50 éve a Balaton partján: Te mennyire ismered a nyár örökzöld slágereit? – Kvíz

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 11:00
Sláger retro nyár

A napsütés, a balatoni nyarak, a táncdalfesztiválok és a magnóból szóló örökzöld dallamok. Bizony, ezeket az emlékeket idézik fel a 60-as és 70-es évekbeli magyar slágerek. Ezek a dalok máig képesek visszarepíteni bennünket egy gondtalan korszakba, amikor egy limonádé, egy strandrádió és egy jó refrén elég volt a tökéletes nyári hangulathoz.

Felejthetetlen slágerek születtek a 60-as és 70-es években.
A régi slágerek a mai napig aktuálisak és népszerűek – Fotó: Fortepan/Erky-Nagy Tibor

Retró dallamok, balatoni esték: idézzük fel a hazai slágereket a 60-as és 70-es évekből

A korszak egyik meghatározó zenei eseménye a Táncdalfesztivál volt, amelyet 1966 és 1972 között rendeztek meg, és rengeteg új előadót és slágert adott az országnak. Ezek a dalok még évtizedekkel később is kihagyhatatlan részei a nyári buliknak. A televízió előtt ülve családok milliói dúdolták együtt a legnépszerűbb dalokat, amelyek sokszor a szerelemről, a vakációról és a balatoni élményekről szóltak. 

A korszak ikonikus előadói közé tartozott Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta, valamint az Omega, az Illés és a Locomotiv GT. Olyan dalok születtek ekkor, mint a „Ringasd el magad”, a „Gyöngyhajú lány” vagy a „Ha én rózsa volnék”, amelyek ma is rendszeresen felcsendülnek nyári rendezvényeken és retró bulikon. 

A 60-as és 70-es évek slágerei nemcsak zenék voltak, hanem életérzést is közvetítettek. A balatoni nyarak szabadsága, az első szerelmek izgalma és a közös éneklések hangulata mind ott él ezekben a dalokban. Talán ezért is olyan időtállóak: generációk tudják kívülről a refréneket, és egy-egy jól ismert dallam hallatán ma is pillanatok alatt nyári hangulatba kerülünk.

1. Melyik zenekarhoz köthető a „Gyöngyhajú lány”?
2. Ki adta elő a „Ringasd el magad” című legendás dalt?
3. Melyik együttes slágere volt a „Kócos ördögök”?
4. Melyik fesztivál indította útjára a legtöbb retró nyári slágert?
5. Ki volt az Illés együttes ikonikus frontembere?
6. Melyik legendás nyári sláger refrénje kezdődik így: „Nézz rám, itt vagyok veled…”?
7. Melyik énekesnő dala lett a nyári táncos bulik egyik kedvence: „Tölcsért csinálok a kezemből”?
8. Melyik zenekar énekelte a „Nyári éjek asszonya” című slágert?
9. Ki énekelte a Vincze Viktória és Lukács Sándor által 1976-ban előadott Parole, parole című dal eredeti verzióját?
10. Hogyan szól a Zalatnay Sarolta Itt a nyár című slágerének refrénje?

 

 

