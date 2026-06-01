Sorsfordító égi randevú: a varázslatos Jupiter most a gazdagságot, a sejtelmes Vénusz a szerelmet hozhatja el neked

Június első napjaiban a Naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállásba kerül az esti égbolton. A jelenség csúcspontja június 9-én lesz, amikor a két égitest szinte egymás mellett ragyog majd a nyugati horizont felett. Az asztrológusok szerint ráadásul az emberek életében is jelentős változásokat hozhat ez az időszak.

Hogyan kaphatod el az együttállást? A legszebb az egészben, hogy a bolygópárost nemcsak a csillagászat rajongói figyelhetik meg. Elég lehet egy nyári esti séta, egy hazafelé vezető út a munkából, vagy akár egy pillantás a panelház ablakából a nyugati égbolt felé. Jó hír továbbá, hogy a jelenség megtekintéséhez nincs szükség méregdrága felszerelésre, és nem kell messzire utaznod, sőt, még a nyüzsgő várost sem kell elhagynod. A Vénusz ugyanis rendkívül fényesen ragyog majd, mellette pedig feltűnik a Jupiter is.

Mizser Attila csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára szerint a megfigyelés legfontosabb feltétele a tiszta horizont.

Mindkét bolygó már elég alacsonyan tartózkodik, ezért fontos, hogy tiszta legyen a horizont nyugat–északnyugati irányban. Nagyjából 21 órától érdemes keresni őket, amikor már lenyugodott a nap, és kezd sötétedni

– mondta lapunknak, majd részletezte, hogy: 21 óra 20 perc körül 17 fokos magasságban izzik majd a rendkívül fényes Vénusz, tőle balra lefelé, mindössze 1,6 fokra pedig a Jupiter ragyog majd fel az égbolton. Ez körülbelül három Hold-átmérőnyi távolságnak felel meg.

A jelenség szabad szemmel is könnyen észrevehető lesz, de ha van otthon egy egyszerű kézi látcső vagy egy kisebb, 20-30×-os nagyítású távcső, akkor már megpillanthatod a Jupiter apró korongját és a legfényesebb holdjait is. Ha pedig még komolyabb technikával készülsz, akkor már a Vénusz fázisai is feltárulnak előtted.

Aki pedig teheti, ne csak egyetlen este figyelje meg a bolygókat.

Ugyanis az együttállás a csúcspontot megelőzően és azt követő napjaiban is elég jól követhető lesz. A lényeg, hogy keress egy olyan helyet, ahonnan jól belátható a nyugati látóhatár.