Sorsfordító égi randevú: a varázslatos Jupiter most a gazdagságot, a sejtelmes Vénusz a szerelmet hozhatja el neked
A Naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter nemsokára újra látványos közelségbe kerül majd egymással. Az együttállás csúcspontja június 9-én, kedden este várható, és nemcsak a csillagászokat, de az asztrológia szerelmeseit is lázban tartja.
Június első napjaiban a Naprendszer két legfényesebb bolygója, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállásba kerül az esti égbolton. A jelenség csúcspontja június 9-én lesz, amikor a két égitest szinte egymás mellett ragyog majd a nyugati horizont felett. Az asztrológusok szerint ráadásul az emberek életében is jelentős változásokat hozhat ez az időszak.
Hogyan kaphatod el az együttállást?
A legszebb az egészben, hogy a bolygópárost nemcsak a csillagászat rajongói figyelhetik meg. Elég lehet egy nyári esti séta, egy hazafelé vezető út a munkából, vagy akár egy pillantás a panelház ablakából a nyugati égbolt felé. Jó hír továbbá, hogy a jelenség megtekintéséhez nincs szükség méregdrága felszerelésre, és nem kell messzire utaznod, sőt, még a nyüzsgő várost sem kell elhagynod. A Vénusz ugyanis rendkívül fényesen ragyog majd, mellette pedig feltűnik a Jupiter is.
Mizser Attila csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára szerint a megfigyelés legfontosabb feltétele a tiszta horizont.
Mindkét bolygó már elég alacsonyan tartózkodik, ezért fontos, hogy tiszta legyen a horizont nyugat–északnyugati irányban. Nagyjából 21 órától érdemes keresni őket, amikor már lenyugodott a nap, és kezd sötétedni
– mondta lapunknak, majd részletezte, hogy: 21 óra 20 perc körül 17 fokos magasságban izzik majd a rendkívül fényes Vénusz, tőle balra lefelé, mindössze 1,6 fokra pedig a Jupiter ragyog majd fel az égbolton. Ez körülbelül három Hold-átmérőnyi távolságnak felel meg.
A jelenség szabad szemmel is könnyen észrevehető lesz, de ha van otthon egy egyszerű kézi látcső vagy egy kisebb, 20-30×-os nagyítású távcső, akkor már megpillanthatod a Jupiter apró korongját és a legfényesebb holdjait is. Ha pedig még komolyabb technikával készülsz, akkor már a Vénusz fázisai is feltárulnak előtted.
Aki pedig teheti, ne csak egyetlen este figyelje meg a bolygókat.
Ugyanis az együttállás a csúcspontot megelőzően és azt követő napjaiban is elég jól követhető lesz. A lényeg, hogy keress egy olyan helyet, ahonnan jól belátható a nyugati látóhatár.
Mit üzen az együttállás az asztrológia szerint?
Az asztrológusok különleges jelentőséget tulajdonítanak a Jupiter és a Vénusz találkozásának.
A Vénusz a szeretet, a kapcsolatok, a szépség és az élvezetek bolygója, míg a Jupiter a növekedést, a szerencsét, a bőséget és a lehetőségeket szimbolizálja
– az értelmezéseik szerint, amikor ez a két energia egyesül a gondoskodó, érzelmes Rák jegyében, az mindannyiunk életére óriási hatással lesz, ugyanis a Jupiter ilyenkor felerősíti a Vénusz érzelmi szükségleteit. Így a következő napokban mindannyian sokkal erősebben vágyunk majd a biztonságra, a meghittségre és a családi fészek melegére.
Ez az időszak ráadásul kedvezhet az új ismeretségeknek, a párkapcsolataink elmélyítésének, de akár új pénzügyi lehetőségeket is hozhat. Ugyanakkor a szakértők szerint érdemes figyelni a túlzásokra is, mivel könnyebben csábulhatunk el impulzusvásárlásra, költekezésre vagy a megszokottnál nagyobb élvezetek hajszolására.
Az asztrológusok szerint a legtöbb csillagjegy számára pozitív energiákat hoz majd ez az együttállás. Sokan úgy vélik, hogy ilyenkor könnyebben nyílnak meg új ajtók a magánéletükben és a karrierjükben egyaránt. Érdemes tehát résen lenni és figyelni a jeleket!
