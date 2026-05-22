Fantasztikus égi jelenségben lehet részed, már a csillagvizsgáló is készül

Ma este a Vénusz (az Esthajnalcsillag) ragyogó fehér fényű égitestként látható a nyugati égen naplemente után, emellett kiemelt csillagászati események középpontjában is áll. Ez az égi jelenség szuper élményt kínál mindenkinek. Persze nem ez lesz az egyedüli, amire ma érdemes odafigyelni!

Égi jelenség: a Svábhegyi Csillagvizsgáló is szervez mára egy ragyogó programot

Forrás: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Vénusz egy közel egyenlő szárú háromszöget zár be az Ikrek (Gemini) csillagkép két csillagával, a Tejat-tal és a Propussal. A bolygó több mint két és fél órával nyugszik a Nap után. Fényessége rendkívül erős, így szabad szemmel is azonnal észrevehető a nyugati horizont felett. A Svábhegyi Csillagvizsgáló is készül az eseményre, sőt ezen látvány mellett egyéb csemegéket is kínálnak az érdeklődőknek.

Első célpontunk a naplementében ragyogó Vénusz lesz, amit a Jupiter színes felhősávjai és Galilei-holdjai követnek. Majd égi kísérőnk káprázatos kráterpárosait tekintjük meg, amelyek központi csúcsokkal és teraszos falakkal kápráztatják el az észlelőket.Végül elhagyjuk galaxisunkat és annak az egyik legnagyobb gömbhalmazát észleljük, amely csillagláncai az egész látómezőnket kitöltik

– tudatta a csillagvizsgáló.

Égi jelenség: a tervezett égitestek megcsodálása a május 22-i bemutatón:

Jupiter: Naprendszerünk legnagyobb gázóriásának színes felhősávjai és négy Galilei-holdja feledhetetlen látványt nyújt az észlelőknek.

Vénusz: pompás bolygószomszédunk fényesen csillogó, 82%-os korongja földöntúli fényességével és szivárványos színeivel kápráztatja el az észlelőket.

Hold – Aristoteles kráter: nyugati oldalát meredek, fényes sánc határolja, míg keleten lankásabb teraszok láthatóak, amelyet csak a központi csúcsai és a sugársávjai múlnak felül.

Hold – Eudoxus kráter: a meredek teraszos falú, és apró kerek központi csúcsú kráter az Aristoteles méltó kísérője.

Hold – Theophilus–Cyrillus–Catharina kráterhármas: az ikonikus kráterhármas központi csúcsaival, teraszos falaival és mellékkrátereivel várja az észlelőket.

M13 gömbhalmaz: az északi égbolt legfényesebb gömbhalmaza háromszázezer csillag összeolvadó fényével mosolyog ránk. Távcsőóriásunk segítségével a halmaz csillagok sokaságára bomlik, a szélén pedig póklábszerű csillagláncok nyúlnak ki belőle.

Vagyis, akik nemcsak szabad szemmel, hanem „közelről” és szakavatott kommentárokkal szeretnék megcsodálni mindezt, azokat várják a Svábhegyi Csillagvizsgálóban 21.10-23.10 között május 22-én.