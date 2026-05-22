RETRO RÁDIÓ

Nagy erőkkel keresik - egy pécsi egészségügyi intézményből tűnt el a fiatal lány

A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Pécsi egészségügyi intézményből tűnt el egy 14 éves lány.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 12:28
eltűnt eltűnt fiatal személy pécs

A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 14 éves lány eltűnése kapcsán.

Nagy erőkkel keresik - egy pécsi egészségügyi intézményből tűnt el a fiatal lány
Egy pécsi egészségügyi intézményből tűnt el a fiatal lány
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Fiatal lány tűnt el egy pécsi egészségügyi intézményből

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02010-157/343/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó N. Anasztázia ügyében.

A 14 éves lány 2026. március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű, írja a Police.hu.

Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt.

Az eltűnt lányról a fotót IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu