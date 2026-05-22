Nagy erőkkel keresik - egy pécsi egészségügyi intézményből tűnt el a fiatal lány

A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 14 éves lány eltűnése kapcsán.

Egy pécsi egészségügyi intézményből tűnt el a fiatal lány

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Fiatal lány tűnt el egy pécsi egészségügyi intézményből

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02010-157/343/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó N. Anasztázia ügyében.

A 14 éves lány 2026. március 28-án engedély nélkül távozott egy pécsi egészségügyi intézményből, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A lány körülbelül 152 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű, írja a Police.hu.

Eltűnésekor rózsaszín mellényt, fekete pulóvert, fekete nadrágot, valamint fekete cipőt viselt.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!