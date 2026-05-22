Megrázó részletek a tiszaújvárosi robbanás áldozatáról: mutatjuk a legfrissebb információkat

Péntek reggel hatalmas robbanás rázta meg Tiszaújváros üzemi területét, a beszámolók alapján volt, aki még 10 kilométerrel arrébb is érezte a robbanás erejét. Mint kiderült, a baleset a MOL Petrolkémia Zrt. területén történt. Az emberek azonnal elkezdtek kimenekülni az épületekből, volt, akik azonban már nem jutottak ki időben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 12:54
Módosítva: 2026.05.22. 12:56
MOL Tiszaújváros robbanás

Péntek reggel 8 óra 47 perckor érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint robbanás történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. Azóta kiderült, hogy a robbanásnak halálos áldozata is van, több sérültet pedig kórházba szállítottak. Közülük egy személy életveszélyes állapotban van. A Bors helyszíni kollégáinak információja szerint egy fiatal édesapa az áldozat.

A tiszaújvárosi áldozat egy többgyermekes édesapa

Az eddigi információk szerint egy pirogáz-benzin vezeték gyulladt ki az üzem területén. A MOL közleménye szerint az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott. Egy férfi sajnos a helyszínen életét vesztette, négy súlyos sérültet a mentők helyszíni ellátás után Debrecenbe, egy súlyos és négy könnyebb sérültet a miskolci kórházba szállítottak

— közölte a Bors kérdésére Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője.

A lap helyszíni tudósítójának sikerült egy ott dolgozó hölggyel beszélnie, aki elmondta lapunknak, hogy berobbantak az ablakok, majd azonnal elkezdték kimenekíteni őket. Úgy tudni, az 1986-os születésű, többgyermekes apuka azonban nem élte túl.

A lapnak sikerült elérnie egy másik ott dolgozó férfit is, ő a következőket mesélte a balesetről:

Én körülbelül 100 méterre tartózkodtam a robbanástól. A lángokat alsó hangon 60 méteresnek saccoltam, addig terjedtek. Ezután kifutottam. Közben maró-keserű ízt éreztem, ahogy futottam kifelé. Ahogy kiértem hallottam fél füllel telefonbeszélgetéseket, hogy van halálos áldozat és több sérült is. Én úgy tudom, hogy ott minimum nyolcszázan dolgoztak azon a területen. A másodpercek töredék része alatt kellett eldönteni, hogy menjek-e oda segíteni, vagy meneküljek. Ez nagyon megrázott

— tette hozzá a férfi.

Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében
A környező iskolákból nem engedik ki a gyerekeket

Bár az előzetes információk szerint veszélyes anyag nem került a levegőbe, a veszély elhárítása még most is zajlik. 

A dolgozókat folyamatosan menekítik ki az üzem területéről, volt aki zsebkendőt az arca elé tartva, sírva hagyta el az épületeket.

Füst már nem gomolyog, de még rengeteg a tűzoltó a helyszínen. 

 

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola közben azt a bejegyzést tette közzé, hogy biztonsági okokra hivatkozva úgy döntöttek, bezárt ablakok mellett folytatódik tovább a tanítás, a gyerekeket pedig nem engedik ki a szabad levegőre. 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
