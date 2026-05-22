„Az Arsenalra fogadok" - Csank János angol sikert vár a budapesti BL-döntőben
Május 30-án Budapesten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A korábbi szövetségi kapitány, Csank János szerint az Arsenal legyőzi a Paris Saint-Germaint a BL-döntőben.
A londoni csapat győzelmével zárul a Paris Saint-Germain-Arsenal BL-döntő (május 30., 18 óra) - tippelte a Metropolnak a korábbi szövetségi kapitány, Csank János, aki azt is elárulta, mi szól az "ágyúsok" mellett.
Az Arsenal vegytiszta célfutballt játszik, és mivel a PSG inkább hangulatemberekből áll, Mikael Arteta együttese nyer. Élvezettel várom a két spanyol tréner összecsapását, a PSG mestere, Luis Enrique taktikailag képzettebb az örökké morcos Artetánál
- fogalmazott a mester, aki szerint az Ágyúsok rámenősebbek, angol bajnoki címük friss elnyerése után lendületben vannak, és mivel először nyerhetik meg a Bajnokok Ligáját, ez pluszerőt ad nekik. Ráadásul az Arsenal játékosai jól lökdösődnek az ellenfél kapuja előtt.
Bl-döntő: magyar származású csatárt is látunk
Kifigyeltem, idei tétmeccseiken legalább 8-10 gólt köszönhettek annak, hogy szabálytalanul helyezkedve várták a középre lőtt labdákat, csak az a kérdés, a német Daniel Siebert játékvezető erre hogyan reagál majd Budapesten
– emelte ki a szakember, aki - mint volt kapuvédő - nagyra becsüli a két Arsenal-kapust, David Rayát és Kepa Arrizabalagát. A védelemben William Saliba és Gabriel Magalhaes kiemelkedő, a középpályássorban Martin Ödegaard a kulcsfigura, elől pedig a magyar édesapától százmazó Gyökeres Viktor, és a brazil Gabriel Jesus állandó gólveszélyt jelentenek. A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben is bizonyíthatnak.
Feltűnt, hogy az első csapat trénereként jegyzett a 72-szeres argentin válogatott, olimpiai bajnok Gabriel Heinze is Arteta keze alá dolgozik, ami meglátszik a friss angol bajnokcsapat hátsó alakzatán
– mondta Csank Heinzéről, aki tavaly júliusban került a londoni együttes edzői stábjába.
