RETRO RÁDIÓ

„Az Arsenalra fogadok" - Csank János angol sikert vár a budapesti BL-döntőben

Május 30-án Budapesten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A korábbi szövetségi kapitány, Csank János szerint az Arsenal legyőzi a Paris Saint-Germaint a BL-döntőben.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.05.22. 13:30
bajnokok ligája csank jános arsenal psg

A londoni csapat győzelmével zárul a Paris Saint-Germain-Arsenal BL-döntő (május 30., 18 óra) - tippelte a Metropolnak a korábbi szövetségi kapitány, Csank János, aki azt is elárulta, mi szól az "ágyúsok" mellett. 

Csank János az Arsenal sikerét várja a budapesti BL-döntőn
Csank János az Arsenal sikerét várja a budapesti BL-döntőn Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Az Arsenal vegytiszta célfutballt játszik, és mivel a PSG inkább hangulatemberekből áll, Mikael Arteta együttese nyer. Élvezettel várom a két spanyol tréner összecsapását, a PSG mestere, Luis Enrique taktikailag képzettebb az örökké morcos Artetánál

 - fogalmazott a mester, aki szerint az Ágyúsok rámenősebbek, angol bajnoki címük friss elnyerése után lendületben vannak, és mivel először nyerhetik meg a Bajnokok Ligáját, ez pluszerőt ad nekik. Ráadásul az Arsenal játékosai jól lökdösődnek az ellenfél kapuja előtt.

Bl-döntő: magyar származású csatárt is látunk

Kifigyeltem, idei tétmeccseiken legalább 8-10 gólt köszönhettek annak, hogy szabálytalanul helyezkedve várták a középre lőtt labdákat, csak az a kérdés, a német Daniel Siebert játékvezető erre hogyan reagál majd Budapesten

– emelte ki a szakember, aki - mint volt kapuvédő - nagyra becsüli a két Arsenal-kapust, David Rayát és Kepa Arrizabalagát. A védelemben William Saliba és Gabriel Magalhaes kiemelkedő, a középpályássorban Martin Ödegaard a kulcsfigura, elől pedig a magyar édesapától százmazó Gyökeres Viktor, és a brazil Gabriel Jesus állandó gólveszélyt jelentenek. A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben is bizonyíthatnak.

Feltűnt, hogy az első csapat trénereként jegyzett a 72-szeres argentin válogatott, olimpiai bajnok Gabriel Heinze is Arteta keze alá dolgozik, ami meglátszik a friss angol bajnokcsapat hátsó alakzatán

– mondta Csank Heinzéről, aki tavaly júliusban került a londoni együttes edzői stábjába. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu