Nagy változást hoz a Bajnokok Ligája döntője a Városligetben, a gyereknapot is érinti
Mutatjuk mire kell készülni május utolsó hétvégéjén! A Bajnokok Ligája döntője miatt fontos változások lesznek a Városligetben.
Május végén újra Budapestre figyel a sportvilág, hiszen ekkor rendezik a magyar fővárosban a labdarúgó Bajnokok-Ligája döntőjét. A finálét az Arsenal és a Paris-Saint German vívja majd május 30-án.
Az esemény miatt nem csak a Puskás Arénánál kell hatalmas embertömegre számítani, hanem a Városligetben is, ugyanis itt lesz az egyik döntős csapat, az Arsenal FC szurkolói zónájának központja. A hatalmas tömeg és a szigorú biztonsági protokollok miatt szombaton semmilyen más rendezvényt, így elő-gyereknapi programokat sem engedélyeznek a Ligetben. Emiatt ebben is változásra kell készülni.
Bajnokok Ligája: szombaton az Arsenalé a terep a Városligetben
A Városliget Zrt. másfél éve tervezi ezt a hétvégét
- az UEFA-val,
- a Magyar Rendőrséggel,
- a BKK-val,
- a Volánbusszal és
- az angol hatóságokkal karöltve.
Május 30-án, szombaton már a kora reggeli óráktól késő éjszakáig folyamatos, nagy intenzitású terhelés alatt áll majd a park.
- Reggeli roham: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről különgépekkel érkező Arsenal-szurkolókat buszok szállítják folyamatosan a Városligetbe.
- Fő útvonalak: A szurkolói tömeg a Konrád Adenauer út – Zichy Mihály út, valamint a Kós Károly sétány tengelyén mozog majd.
- Gyalogos menet a stadionba: A drukkerek várhatóan délután 3 órakor indulnak meg a Puskás Arénába az Olof Palme sétányon keresztül.
- Éjszakai visszatérés: A mérkőzés lefújása után a tömeg ugyanezen az útvonalon áramlik vissza a Ligetbe, ahonnan buszokkal szállítják őket vissza a reptérre.
A rendezvény előkészületei már pénteken elkezdődnek, a bontás pedig vasárnap hajnalban indul meg. A szigorú hatósági és biztonsági zónák miatt szombaton szigorúan tilos bármilyen egyéb rendezvény megtartása. A szervezők szerint a szurkolói zónák atmoszférája nem összeegyeztethető egy békés, családbarát elő-gyereknapi programmal.
Íme a Városliget menetrendje a Bajnokok Ligája döntőjére és a gyereknapra:
MÁJUS 29. (PÉNTEK): Telepítési és előkészítési munkák a parkban
MÁJUS 30. (SZOMBAT): Kizárólagos BL szurkolói zóna az Arsenal FC drukkereinek
MÁJUS 31. (VASÁRNAP): Hagyományos Gyermeknap a családoknak
A vasárnap már a gyerekeké és a családoké a Ligetben
A látogatói terhelés komoly igénybevételt jelent a park infrastruktúrájára. A Városliget Zrt. közölte: a rendezvényszervezők kötelezettséget vállaltak arra, hogy minden helyreállítási költséget teljeskörűen fedeznek. A zöldfelületek szakszerű helyreállítását a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakemberei végzik majd el. A szóban forgó hétvégén a park összes mosdója és szolgáltatása megerősített személyzettel, maximális üzemeltetési kapacitással működik.
A szervezők a gyereknapi programokat tervező civil szervezeteket arra kérték, hogy területhasználati igényeiket kizárólag május 31-ére, vasárnapra nyújtsák be.
Vasárnap reggelre a szurkolói logisztika és a biztonsági műveletek teljesen lezárulnak, a bontási munkálatok pedig a park nyitásáig befejeződnek. Így a gyermeknapon a Nagyjátszótér, a KRESZ Park és a sportpályák már biztonságos, tiszta és élhető környezetben várják majd a budapesti családokat - írja a Ripost.
