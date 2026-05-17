Nagy változást hoz a Bajnokok Ligája döntője a Városligetben, a gyereknapot is érinti

Május végén újra Budapestre figyel a sportvilág, hiszen ekkor rendezik a magyar fővárosban a labdarúgó Bajnokok-Ligája döntőjét. A finálét az Arsenal és a Paris-Saint German vívja majd május 30-án.

Az esemény miatt nem csak a Puskás Arénánál kell hatalmas embertömegre számítani, hanem a Városligetben is, ugyanis itt lesz az egyik döntős csapat, az Arsenal FC szurkolói zónájának központja. A hatalmas tömeg és a szigorú biztonsági protokollok miatt szombaton semmilyen más rendezvényt, így elő-gyereknapi programokat sem engedélyeznek a Ligetben. Emiatt ebben is változásra kell készülni.

Bajnokok Ligája: szombaton az Arsenalé a terep a Városligetben

A Városliget Zrt. másfél éve tervezi ezt a hétvégét

az UEFA-val,

a Magyar Rendőrséggel,

a BKK-val,

a Volánbusszal és

az angol hatóságokkal karöltve.

Május 30-án, szombaton már a kora reggeli óráktól késő éjszakáig folyamatos, nagy intenzitású terhelés alatt áll majd a park.

Reggeli roham : A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről különgépekkel érkező Arsenal-szurkolókat buszok szállítják folyamatosan a Városligetbe.

: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről különgépekkel érkező Arsenal-szurkolókat buszok szállítják folyamatosan a Városligetbe. Fő útvonalak : A szurkolói tömeg a Konrád Adenauer út – Zichy Mihály út, valamint a Kós Károly sétány tengelyén mozog majd.

: A szurkolói tömeg a Konrád Adenauer út – Zichy Mihály út, valamint a Kós Károly sétány tengelyén mozog majd. Gyalogos menet a stadionba : A drukkerek várhatóan délután 3 órakor indulnak meg a Puskás Arénába az Olof Palme sétányon keresztül.

: A drukkerek várhatóan délután 3 órakor indulnak meg a Puskás Arénába az Olof Palme sétányon keresztül. Éjszakai visszatérés : A mérkőzés lefújása után a tömeg ugyanezen az útvonalon áramlik vissza a Ligetbe, ahonnan buszokkal szállítják őket vissza a reptérre.

A rendezvény előkészületei már pénteken elkezdődnek, a bontás pedig vasárnap hajnalban indul meg. A szigorú hatósági és biztonsági zónák miatt szombaton szigorúan tilos bármilyen egyéb rendezvény megtartása. A szervezők szerint a szurkolói zónák atmoszférája nem összeegyeztethető egy békés, családbarát elő-gyereknapi programmal.

Íme a Városliget menetrendje a Bajnokok Ligája döntőjére és a gyereknapra:

MÁJUS 29. (PÉNTEK): Telepítési és előkészítési munkák a parkban

MÁJUS 30. (SZOMBAT): Kizárólagos BL szurkolói zóna az Arsenal FC drukkereinek