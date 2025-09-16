Történelmi BL-szezon indul, három magyar is ott lehet a budapesti döntőben

Már nem kell sokat várni, hogy Európa legjobb csapatai újra egymásnak feszüljenek: kedden, szerdán és csütörtökön is Bajnokok Ligája-mérkőzéseket rendeznek. Bár már régóta biztos, hogy idén sem lesz magyar klub a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban, több magyar játékosnak így is szurkolhatunk a 2025/2026-os szezonban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Sallai Roland is képviseli hazánkat.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is jobbhátvédként léphet pályára a BL-ben Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Ez lesz a második szezon, amikor nem 32, hanem 36 csapat szerepel a főtáblán. Külön érdekesség, hogy magyar szempontból a május 30-án, szombaton megrendezésre kerülő finálét a Puskás Arénában tartják. Magyarország korábban még nem rendezte meg a Bajnokok Ligája döntőjét, amelyet világszerte több százmillióan követnek figyelemmel. Az előző idényhez hasonlóan idén is minden csapat nyolc alapszakasz-mérkőzést játszik: négyet otthon, négyet idegenben. A 36-os tabella első nyolc helyezettje automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásban küzdenek az egyenes kieséses szakaszba kerülésért, míg a 25–36. helyezettek kiesnek.

Európa trónjára is felülhetnek Szoboszlaiék

Idén is három magyar játékost követhetünk figyelemmel a főtáblán. Szoboszlai Dominik mellett azonban már nem Willi Orbán és Gulácsi Péter, hanem Kerkez Milos és Sallai Roland képviselik hazánkat a legrangosabb európai sorozatban. A sors úgy hozta, hogy már a második fordulóban találkoznak egymással a magyar válogatott játékosai, hiszen szeptember 30-án Galatasaray-Liverpool mérkőzést rendeznek Isztambulban. A Vörösök a sorozat legnagyobb esélyesének számítanak, amit szeptember 17-én az Atlético Madrid ellen azonnal bizonyíthatnak. Szoboszlaiék számára kötelező a továbbjutás, sőt, többen már a budapesti fináléba jósolják Arne Slot csapatát. Az nem vitatható, hogy a Liverpool az esélyesek között van, viszont több csapat is beleszólhat a harcba. A címvédő Paris Saint-Germain mellett ott van még a két spanyol gigász, a Real Madrid és a Barcelona, továbbá a mindig veszélyes Manchester City és az Arsenal.