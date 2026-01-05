RETRO RÁDIÓ

Budapesti éttermek, ahol az ízek történelmet mesélnek

Legendás falak, hagyományos ízek és generációkon átívelő történetek. Ilyenek Budapest éttermei, amelyek nem csupán vendéglátóhelyek, hanem a magyar történelem és gasztronómia élő emlékei is.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.01.05. 12:30
Budapest éttermei nem pusztán vendéglátóhelyek, hanem élő emlékei a magyar történelemnek és kultúrának. A város ikonikus éttermei, mint a Gundel, a New York Kávéház, a Centrál, vagy a Százéves étterem generációk számára jelentenek kapaszkodót a múlthoz. A magyar emberek számára ezek az éttermek az identitás részei, a külföldieknek pedig igazi turisztikai célpontok.

Budapest éttermei közül az egyik legpatinásabb, a Százéves étterem 1955-ben
Budapest éttermei közül az egyik legpatinásabb, a Százéves étterem 1955-ben. Az étterem ma is működik. - Fotó: Fortepan/Album083

Budapest éttermei felejthetetlenek

Ezek a helyek nemcsak ételeket szolgálnak fel, hanem történeteket is. Írók, művészek, politikusok és világutazók ültek ugyanazoknál az asztaloknál, ahol ma turisták és helyiek találkoznak. Egy-egy régi üzletvezető a mai napig meg tudja mondani, hol ült Antal Imre, melyik volt Csemer Géza író kedvenc asztala, mi volt a kedvenc ételük. A retro hangulatú enteriőrök, a korhű bútorok és a régi fotók mind hozzájárulnak ahhoz az időutazáshoz, amit ezek az éttermek kínálnak.

A Szabadság szálló Debrecen étterme a Rákóczi út 88 szám alatt 1954-ben. Balogh József és népi zenekara - Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

A vasárnapi ebédek, családi ünnepek, randevúk és üzleti találkozók mind hozzákötődnek a hagyományos magyar vendéglátáshoz. A huszadik század elején természetes volt kávézókban írni. Zenét, könyvet, verseket. A magyar vendéglátás alapja tehát nem csupán a bőség, a figyelmesség és az ízek tisztelete, de valami sokkal több annál. Nem beszélve arról, hogy szinte minden vendéglátóhelyen élő zenével szórakoztatták a vendégeket.

A strassburgi fácán kicsit drága volt 1972-ben. 65 forintba került. - Fotó: Fortepan/Chuckyeager tumblr

A gulyásleves, a pörkölt, a halászlé, a töltött káposzta vagy a somlói galuska nemcsak ételek, hanem hungarikumok, amelyek a magyar konyha hírnevét világszerte öregbítik. Ezek az ízek sok külföldi számára jelentik az első találkozást Magyarországgal. A külföldi látogatók számára különleges élményt nyújtanak a régi budapesti éttermek, hiszen a történelmi környezetben elfogyasztott hagyományos fogás, egyszerre autentikus és elegáns. A város gasztronómiája mára a turizmus egyik alappillére lett, amit a kormányzat is felismert, hiszen az utóbbi években több program és támogatás segítette a hagyományos vendéglátóhelyek megújulását, a hungarikumok népszerűsítését és a magyar gasztrokultúra nemzetközi bemutatását.

Fotó: Fortepan/ Samodai József, Zuglói Helytörténeti Múzeum

A budapesti éttermek tehát hidat képeznek múlt és jelen között. A régi étlapok és archív fotók értéket őriznek, ezek emlékeztetnek arra, hogy a magyar vendéglátás nem csupán szolgáltatás, hanem kulturális örökség, amelyre méltán lehet büszke az ország. Erről mesél ez a galéria!

Legendás budapesti éttermek képekben

