„Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni” – friss bejegyzés Orbán Viktortól

Ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 20:39
választás Vecsés Orbán Viktor

Vecsésen is telt ház fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a Facebook-oldalán osztott meg egy beszédes képet a helyszínről.

Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni. Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik. Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
