„Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni” – friss bejegyzés Orbán Viktortól
Ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik!
Vecsésen is telt ház fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a Facebook-oldalán osztott meg egy beszédes képet a helyszínről.
Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni. Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik. Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre