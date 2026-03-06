Most jött: ötös karambol történt az M7-esen, mentők a helyszínen

Rohantak a tűzoltók, miután három személyautó és két kisteherautó ütközött össze az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán, Balatonőszöd közelében, a 131-es kilométerszelvénynél.

A siófoki hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.