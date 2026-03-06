Most jött: ötös karambol történt az M7-esen, mentők a helyszínen
Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Rohantak a tűzoltók, miután három személyautó és két kisteherautó ütközött össze az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán, Balatonőszöd közelében, a 131-es kilométerszelvénynél.
A siófoki hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre