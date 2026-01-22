Teljes útzár: mentőhelikopter szállt le az M7-esen, nagy a baj
Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani.
Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött egy kamion és egy furgon az M7-es autópályának a Balaton felé vezető oldalán, Kajászó térségében, a 34. kilométernél.
A furgonba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval és nyomatóhengerrel szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek az érdi hivatásos és a váli önkormányzati tűzoltók. A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaoldalt, nagy a torlódás - írja a katasztrófavédelem.
