Teljes útzár: mentőhelikopter szállt le az M7-esen, nagy a baj

Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 12:55
baleset mentőhelikopter ütközés M7-es autópálya karambol

Rohantak a tűzoltók, miután összeütközött egy kamion és egy furgon az M7-es autópályának a Balaton felé vezető oldalán, Kajászó térségében, a 34. kilométernél.

autó, baleset, törés, roncs
Fotó: unsplash.com

A furgonba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval és nyomatóhengerrel szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek az érdi hivatásos és a váli önkormányzati tűzoltók. A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaoldalt, nagy a torlódás - írja a katasztrófavédelem.

 

